ABD’li fenomen Türkçe ‘beni rahat bırakın’ yazmıştı... Sheyenne bilmecesi çözüldü!
Çarşamba günü Amerikalı fenomen Sheyenne Shea’nın İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı “Türk erkeklerinin tacizinden bıktım” paylaşımını yazmıştım. Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe “Beni rahat bırakın” diye mesaj yazacak hale getirmiş olabilir miydi? Olayın sırrı çözüldü.
Sosyal medyada @sheyliee olarak bilinen Sheyenne Shea İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı mesajında şöyle diyordu:
“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
2
Abone Ol
Olay biraz tuhaftı. Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe mesaj yazacak hale getirmiş olabilir miydi? Eğri oturalım, doğru konuşalım: Olabilir.
3
Abone Ol
Kendi kadınlarımıza yaptığımız taciz, artık sınırlarımızı, okyanusları aşmış; ülke dışına taşmış olabilir miydi? Eğri oturalım, doğru konuşalım: Olabilir. Ama neden dünyadaki bunca ünlü arasında Amerikalı ve aslında çok da bilinmeyen birini seçsinler?
4
Abone Ol
Hadi tacizi anladık, tehdit ne? Bir okurumdan aldığım bilgiyle işin aslı ortaya çıktı. Olay şöyle gerçekleşiyor:
Instagram’da 131 bin takipçili @m0rtryck adlı bir Türk mizah hesabı var. Bundan 2 ay önce Sheyenne Shea’nın bir fotoğrafını paylaşıyor, altına da “Âşık oldum” yazıyor.
5
Abone Ol
Bunun üzerine Sheyenne Shea’ya Türkiye’den yorum ve takipçi yağmaya başlıyor. 30 binlerde olan takipçi sayısı bir anda 100 binlere dayanıyor. Buraya kadar alan memnun, veren memnun: “Win-win”... Ama @m0rtryck’in yaptığı “Âşık oldum” paylaşımının altına abuk sabuk yorumlar da yazılıyor.
6
Abone Ol
Tabii Sheyenne hepsinde etiketli. “Beni rahat bırakın” diye Türkçe mesaj yazabildiğine göre, belli ki bu tür yorumları tercüme edebilecek bir Türk tanıdığı da var. Kadına başka ne tür yorum ve mesajlar gitti bilmiyoruz.
7
Abone Ol
Ama Amerikalı fenomen tacizden beziyor, tehdit olarak algıladığı şeylerden korkuyor. Zaten bunları okuyup anlayınca başta @m0rtryck olmak üzere herkesi engellemiş.
8
Abone Ol
Peki şimdi ne oldu?
Dediğim gibi, bütün bunlar 2 ay önce olmuş bitmiş. Peki Sheyenne Shea neden bu hafta o Türkçe/İngilizce “Beni rahat bırakın” mesajını yayımladı? İki olasılık var...
9
Abone Ol
Birincisi, Sheyenne Türkiye’den aldığı bu takipçi sayısı ve etkileşimden aslında çok memnun, olayı köpürtüp gündemde tutarak bu ilgiyi canlı tutmak istiyor. İkincisi, farklı kişi ya da gruplar kadını taciz etmeye devam ediyor. Sizce hangi olasılık daha kuvvetli? Ben “fifty fifty” diyorum.