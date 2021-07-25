90’lı yılların en dikkat çeken oyuncularındandı... Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun şimdi ne yapıyor?

YA ASKERE GİDECEKTİM YA DA DİZİYİ KABUL EDECEKTİM “Çılgın Bediş” dizisi son bulduğunda Cenk Torun’un birkaç proje denemesi oluyor ama onlar da uzun soluklu olmuyor. Oyuncu için o sırada yolunda gitmeyen olaylar yaşanmaya başlıyor: “O dönem şimdiki gibi çok fazla kanal yoktu, işler çok belirli şeyler etrafında dönüyordu. Maalesef bana destek olacak birileri olmadı. Osman Yağmurdereli ile çalışıyordum. Hatta Osman Abi ile bir proje yapacakken kendisi vefat etti. Öyle olunca da biraz piyasadan uzaklaşmaya başladım. Şimdi menajerler var ve onlar sizin için bağlantılar yapıyor. O dönem işler öyle değildi. Kendi başınıza uğraşmanız gerekiyordu. O jenerasyonda televizyondan ileriye giden Kenan İmirzalıoğlu oldu. Sonuç itibariyle bir şekilde hayatımı idame ettirmem gerekiyordu. Başka işler yaptım. Bir dönem turizmle uğraştım. Arada projeler çıkarsa kabul ettim. Ama hiçbiri maalesef ses getirmedi. O da benim şanssızlığım.”