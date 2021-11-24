9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri sahiplerini buldu... TV yıldızlarının ödül gecesi

◊ Romantik komedi dizisi: Sen Çal Kapımı

◊ Romantik komedi kadın oyuncu: Hande Erçel (Sen Çal Kapımı)

◊ Romantik komedi erkek oyuncu: Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)

◊ Dizi çifti: Hande Erçel ve Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)

◊ TV dizisi: Masumlar Apartmanı

◊ TV kadın oyuncu: Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı)

◊ TV erkek oyuncu: Burak Özçivit (Kuruluş Osman)

◊ TV dizi senaristi: Mehmet Bozdağ (Kuruluş Osman)

◊ TV yardımcı erkek oyuncu: Nurettin Sönmez (Kuruluş Osman)

◊ Dijital medya dizisi kadın oyuncu: Alina Boz (Aşk 101)

◊ Dijital medya dizisi erkek oyuncu: Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu (Aşk 101)

◊ Film: Nasipse Adayız

◊ Sinema erkek oyuncu: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

◊ Film yönetmeni: Umut Evirgen (Kimya)

◊ Moda, güzellik ve sağlık programı: Çağla ile Yeni Bir Gün

◊ Haber programı: Cüneyt Özdemir

◊ Spor programı: Yüzde Yüz Futbol

◊ Erkek şarkıcı: Edis

◊ Albüm: Seni Soruyorlar (Ersay Üner)

◊ Arabesk-fantezi kadın sanatçı: Derya Bedavacı

◊ Hip-hop ve R&B şarkıcı: Gazapizm

◊ Müzikal tiyatro oyunu: Cimri

◊ Müzikal tiyatro erkek oyuncu: Serkan Keskin (Cimri)

◊ Müzikal tiyatro kadın oyuncu: Funda Eryiğit (Fotoğraf 51)

◊ YouTuber: Enes Batur

◊ Yükselen yıldız: Miray Daner ve Hafsanur Sancaktutan

◊ Yükselen genç yıldızlar: Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Karalar, Onur Seyit Yaran

◊ Çıkış yapan haber programı: Cem Küçük ve Aslı Hünel ile Günaydın Türkiye

◊ Özel ödül: Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim

◊ Sosyal sorumluluk proje ödülü: Scope “Birlikte Mümkün”

◊ Özel plaket: Rufat İsmailov