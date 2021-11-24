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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 08:00 | 

9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri sahiplerini buldu... TV yıldızlarının ödül gecesi

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, önceki gece Swissotel The Bosphorus’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Gece, ünlü isimleri bir araya getirdi.

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1
Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Töreni’nin sunuculuğunu Zeynep Koçak ve Sergen Deveci yaptı. Kazananların halk oylamasıyla belirlendiği organizasyon, ünlü isimleri aynı çatı altında buluşturdu. Gece, ünlü yıldızların şıklık yarışına da sahne oldu.
2Safiyeye temiz ödül

Safiye'ye temiz ödül

“Masumlar Apartmanı”nın temizlik takıntılı Safiye’si Ezgi Mola’ya ‘en iyi TV kadın oyuncu’ ödülü rolüne uygun bir mizansenle takdim edildi. Safiye’nin temizlik yaparken kullandığı gibi bir beyaz tulum giyen kişi, ödülü ünlü oyuncuya dezenfekte ederek sundu.
3
‘En iyi kadın şarkıcı’ ödülü Zeynep Bastık’ın oldu.
4
Esra Erol, “Esra Erol’da” programıyla iki ödül birden aldı.
5
“Son Yaz” dizisiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, “yılın yükselen yıldızı” seçildi.
6
“Yarına Tek Bilet” filmi Dilan Çiçek Deniz’e ‘en iyi sinema kadın oyuncu’ ödülünü getirdi.
7
Ödüllerin dağıtılmasının ardından sahneye çıkan Berkay, seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara keyifli dakikalar yaşattı.
8
‘En iyi dijital medya dizisi’ seçilen “Aşk 101”in ödülünü Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı, Ece Yüksel ve Kubilay Aka aldı. Aka ve Yazıcıoğlu ayrıca ‘en iyi dijital medya dizisi erkek oyuncu’ kategorisindeki ödülü paylaştı.
9
‘En iyi yarışma programı’ seçilen “Survivor”ın ödülünü alan Acun Ilıcalı’ya aynı zamanda “O Ses Türkiye” programıyla ‘en iyi erkek sunucu’ ödülünü Tolga Tuğtekin takdim etti.
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Cem Öğretir ‘en iyi erkek haber sunucusu' ödülünü aldı.
11
Dilara Gönder de ‘en iyi kadın haber sunucusu’ seçildi.
12
Aslıhan Karalar, ‘yükselen genç yıldızlar’ kategorisinde ödül aldı.
13
İkilem, ‘en iyi müzik grubu’ ödülünün sahibi oldu.
14
Bilal Sonses, ‘en iyi arabesk–fantezi erkek sanatçı’ ödülünü kazandı.
15Değerli eşya kayboldu

Değerli eşya kayboldu

Sinan Akçıl, törene eşi Burcu Kıratlı ile katıldı. Keyifsiz görünen ikili, evlerini dekore ettirdiklerini, bu sırada değerli bir eşyalarının kaybolduğunu söyledi. Kıratlı, “Benim için çok önemli bir eşya. Evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik” dedi.
16
‘Yılın en iyi şarkısı’ ödülünü “Dünyadan Uzak”la Sakiler kazandı.
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◊ Romantik komedi dizisi: Sen Çal Kapımı
◊ Romantik komedi kadın oyuncu: Hande Erçel (Sen Çal Kapımı)
◊ Romantik komedi erkek oyuncu: Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)
◊ Dizi çifti: Hande Erçel ve Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)
◊ TV dizisi: Masumlar Apartmanı
◊ TV kadın oyuncu: Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı)
◊ TV erkek oyuncu: Burak Özçivit (Kuruluş Osman)
◊ TV dizi senaristi: Mehmet Bozdağ (Kuruluş Osman)
◊ TV yardımcı erkek oyuncu: Nurettin Sönmez (Kuruluş Osman)
◊ Dijital medya dizisi kadın oyuncu: Alina Boz (Aşk 101)
◊ Dijital medya dizisi erkek oyuncu: Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu (Aşk 101)
◊ Film: Nasipse Adayız
◊ Sinema erkek oyuncu: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)
◊ Film yönetmeni: Umut Evirgen (Kimya)
◊ Moda, güzellik ve sağlık programı: Çağla ile Yeni Bir Gün
◊ Haber programı: Cüneyt Özdemir
◊ Spor programı: Yüzde Yüz Futbol
◊ Erkek şarkıcı: Edis
◊ Albüm: Seni Soruyorlar (Ersay Üner)
◊ Arabesk-fantezi kadın sanatçı: Derya Bedavacı
◊ Hip-hop ve R&B şarkıcı: Gazapizm
◊ Müzikal tiyatro oyunu: Cimri
◊ Müzikal tiyatro erkek oyuncu: Serkan Keskin (Cimri)
◊ Müzikal tiyatro kadın oyuncu: Funda Eryiğit (Fotoğraf 51)
◊ YouTuber: Enes Batur
◊ Yükselen yıldız: Miray Daner ve Hafsanur Sancaktutan
◊ Yükselen genç yıldızlar: Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Karalar, Onur Seyit Yaran
◊ Çıkış yapan haber programı: Cem Küçük ve Aslı Hünel ile Günaydın Türkiye
◊ Özel ödül: Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim
◊ Sosyal sorumluluk proje ödülü: Scope “Birlikte Mümkün”
◊ Özel plaket: Rufat İsmailov
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