9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri sahiplerini buldu... TV yıldızlarının ödül gecesi
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, önceki gece Swissotel The Bosphorus’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Gece, ünlü isimleri bir araya getirdi.
Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Töreni’nin sunuculuğunu Zeynep Koçak ve Sergen Deveci yaptı. Kazananların halk oylamasıyla belirlendiği organizasyon, ünlü isimleri aynı çatı altında buluşturdu. Gece, ünlü yıldızların şıklık yarışına da sahne oldu.
Ödüllerin dağıtılmasının ardından sahneye çıkan Berkay, seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara keyifli dakikalar yaşattı.
Değerli eşya kayboldu
Sinan Akçıl, törene eşi Burcu Kıratlı ile katıldı. Keyifsiz görünen ikili, evlerini dekore ettirdiklerini, bu sırada değerli bir eşyalarının kaybolduğunu söyledi. Kıratlı, “Benim için çok önemli bir eşya. Evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik” dedi.
◊ Romantik komedi dizisi: Sen Çal Kapımı
◊ Romantik komedi kadın oyuncu: Hande Erçel (Sen Çal Kapımı)
◊ Romantik komedi erkek oyuncu: Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)
◊ Dizi çifti: Hande Erçel ve Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)
◊ TV dizisi: Masumlar Apartmanı
◊ TV kadın oyuncu: Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı)
◊ TV erkek oyuncu: Burak Özçivit (Kuruluş Osman)
◊ TV dizi senaristi: Mehmet Bozdağ (Kuruluş Osman)
◊ TV yardımcı erkek oyuncu: Nurettin Sönmez (Kuruluş Osman)
◊ Dijital medya dizisi kadın oyuncu: Alina Boz (Aşk 101)
◊ Dijital medya dizisi erkek oyuncu: Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu (Aşk 101)
◊ Film: Nasipse Adayız
◊ Sinema erkek oyuncu: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)
◊ Film yönetmeni: Umut Evirgen (Kimya)
◊ Moda, güzellik ve sağlık programı: Çağla ile Yeni Bir Gün
◊ Haber programı: Cüneyt Özdemir
◊ Spor programı: Yüzde Yüz Futbol
◊ Erkek şarkıcı: Edis
◊ Albüm: Seni Soruyorlar (Ersay Üner)
◊ Arabesk-fantezi kadın sanatçı: Derya Bedavacı
◊ Hip-hop ve R&B şarkıcı: Gazapizm
◊ Müzikal tiyatro oyunu: Cimri
◊ Müzikal tiyatro erkek oyuncu: Serkan Keskin (Cimri)
◊ Müzikal tiyatro kadın oyuncu: Funda Eryiğit (Fotoğraf 51)
◊ YouTuber: Enes Batur
◊ Yükselen yıldız: Miray Daner ve Hafsanur Sancaktutan
◊ Yükselen genç yıldızlar: Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Karalar, Onur Seyit Yaran
◊ Çıkış yapan haber programı: Cem Küçük ve Aslı Hünel ile Günaydın Türkiye
◊ Özel ödül: Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim
◊ Sosyal sorumluluk proje ödülü: Scope “Birlikte Mümkün”
◊ Özel plaket: Rufat İsmailov
◊ Romantik komedi kadın oyuncu: Hande Erçel (Sen Çal Kapımı)
◊ Romantik komedi erkek oyuncu: Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)
◊ Dizi çifti: Hande Erçel ve Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı)
◊ TV dizisi: Masumlar Apartmanı
◊ TV kadın oyuncu: Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı)
◊ TV erkek oyuncu: Burak Özçivit (Kuruluş Osman)
◊ TV dizi senaristi: Mehmet Bozdağ (Kuruluş Osman)
◊ TV yardımcı erkek oyuncu: Nurettin Sönmez (Kuruluş Osman)
◊ Dijital medya dizisi kadın oyuncu: Alina Boz (Aşk 101)
◊ Dijital medya dizisi erkek oyuncu: Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu (Aşk 101)
◊ Film: Nasipse Adayız
◊ Sinema erkek oyuncu: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)
◊ Film yönetmeni: Umut Evirgen (Kimya)
◊ Moda, güzellik ve sağlık programı: Çağla ile Yeni Bir Gün
◊ Haber programı: Cüneyt Özdemir
◊ Spor programı: Yüzde Yüz Futbol
◊ Erkek şarkıcı: Edis
◊ Albüm: Seni Soruyorlar (Ersay Üner)
◊ Arabesk-fantezi kadın sanatçı: Derya Bedavacı
◊ Hip-hop ve R&B şarkıcı: Gazapizm
◊ Müzikal tiyatro oyunu: Cimri
◊ Müzikal tiyatro erkek oyuncu: Serkan Keskin (Cimri)
◊ Müzikal tiyatro kadın oyuncu: Funda Eryiğit (Fotoğraf 51)
◊ YouTuber: Enes Batur
◊ Yükselen yıldız: Miray Daner ve Hafsanur Sancaktutan
◊ Yükselen genç yıldızlar: Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Karalar, Onur Seyit Yaran
◊ Çıkış yapan haber programı: Cem Küçük ve Aslı Hünel ile Günaydın Türkiye
◊ Özel ödül: Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim
◊ Sosyal sorumluluk proje ödülü: Scope “Birlikte Mümkün”
◊ Özel plaket: Rufat İsmailov