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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 10:02 | 

75 milyon doları abartı buldular... Adnan Şen'in ultra lüks villası yeniden ABD'nin gündeminde!

Adnan Şen, Los Angeles’taki malikanesini geçen yıl 75 milyon dolara satışa sundu. Hiç kimsenin talip olmadığı lüks villa içni Amerikan basını ‘En fazla 50 eder’ deyip işadamını eleştirdi..

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Eşi Begüm Hanım'la birkaç yıldır ABD'de yaşayan Adnan Şen, geçtiğimiz aylarda Los Angeles'taki malikanesini 75 milyon dolardan satışa sunarak ilgi odağı olmuştu.

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'Selling Sunset' isimli bir programda evine istediği ücrette bir kuruş indirim yapmayan Şen, Amerikalılar'ın diline düştü.

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Birçok emlak sitesi, Adnan Şen'in malikanesinin en fazla 50 milyon dolar edeceğini yazdı. Bu arada 'Sellin Sunset' isimli programda Adnan Şen'in malikanesini satmakla görevli olan Davina Potratz da işinden ayrıldı.

49 YATAK ODASI VAR
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9 YATAK ODASI VAR

Adnan Şen'in üç ayda evini satması için baskı yaptığı Potratz, "Malikanesinde yaşadığı için bence orayı satmaya pek de niyeti yok" dedi.

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İşadamının eşi Begüm Hanım'la yaşadığı dillere destan ev, Beverly Hills'te 18 bin metrekarelik bir arazi üzerinde ve 9 yatak odası ile 12 banyodan oluşuyor. (Takvim)

6ABDDE VIP HAYAT
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ABD'DE VIP HAYAT

Adnan Bey, eşi Begüm Hanım'la birkaç yıldır ABD'de lüks bir hayat yaşıyor.

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