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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 08:27,

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Unutulmaz şovlar

2018-2019 yılının en iyilerinin belirlendiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri hafızalara kazınan şovlara da ev sahipliği yaptı. İşte şovlarıyla törene renk katan ünlü isimler...

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1Özel performans
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Özel performans

Antalya’daki bir otelde verdiği konser sırasında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için “Aşık” şarkısını dansçılarının eşliğinde seslendiren Ebru Gündeş, sahneden hayranlarına ödülüyle birlikte teşekkürlerini iletti.

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Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı yılın töreni 46. Pantene Altın Kelebek’te ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu. Tören her sene olduğu gibi muhteşem şovlara sahne oldu.

320. yıl gösterisi
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20. yıl gösterisi

Müzik dünyasında 20. yılını kutlayan Hande Yener, Pantene Altın Kelebek sahnesinde “Bela” adlı yeni şarkısını özel bir şov eşliğinde izleyenlerle paylaştı.

4Akustik şov
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Akustik şov

Törenin canlı performanslarından olan başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu ve dünyaca ünlü gitarist Bilal Karaman’ın akustik sahne performansları uzun süre unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşattı. İkili sahnede “Dünya Dönüyor” ve “Bir Günah Gibi” adlı eserleri canlı olarak seslendirdi.

5Dansçılar eşlik etti
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Dansçılar eşlik etti

Gecede ‘başarı ödülü’ alan Serhat Hacıpaşalıoğlu “Say Na Na Na” adlı şarkısını dansçıları eşliğinde seslendirdi. Hacıpaşalıoğlu’nun dans şovuyla süslediği performansı çok beğenildi.

6“Deniz Üstü Köpürür”e elektronik versiyon
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“Deniz Üstü Köpürür”e elektronik versiyon

Törende ‘En iyi DJ’ ödülünü alan Hey! Douglas ritimleriyle coşturdu. Ünlü DJ, Cem Karaca’nın “Deniz Üstü Köpürür” şarkısına yaptığı elektronik versiyonu İstanbul görüntüleri eşliğin-de izleyicilerin beğenisine sundu.

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