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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 07:59,

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Ekranın starları

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, yepyeni bir konseptle sahiplerini buldu. Televizyon ve şov dünyasında 2018-19 sezonunun en iyileri, 17 milyon oyla belirlendi.

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1Beni bununla sınamayın dostlar
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Beni bununla sınamayın dostlar!

Müge Anlı bu yıl hem ‘En iyi kadın sunucu’ hem de “Tatlı Sert” ile ‘En iyi gündüz kuşağı programı’ ödülünün sahibi oldu. Anlı esprili bir ödül konuşmasına imza attı...

2EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI
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EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI

“Altın Kelebek ödül komitesi bana bir zarf da göndermiş. Evet, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sizlerin oylarıyla sadece en iyi gündüz kuşağı programı değil, ‘En iyi kadın sunucu’ kategorisinde de ödül almaya layık görülmüşüz. Ama ikinci Altın Kelebek’i benim bulmamı istemişler. Beni bununla sınamayın dostlar. Bugüne kadar bu stüdyoda 2 bin 870 kayıp bulduk. Altın Kelebek’i de elimle koymuş gibi bulurum."

3EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
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EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

"Evet bu yıl size maalesef görkemli tören salonlarından değil, evimiz kabul ettiğimiz stüdyodan seslenmek zorunda kaldık. Ama biz gidemeyince Altın Kelebek’ler bize geldi. İnanıyorum ki oylarıyla bu ‘kelebekler’in yıllardır olduğu gibi yine stüdyomuza uçmasına vesile olanlar arasında korona illetiyle mücadele eden ve bu mücadeleye yenik düşenler de vardı. O yüzden bu yıl bu Altın Kelebekleri aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarına ve kocaman ailemizin tüm fertlerine sağlık getirmesi için uçuruyorum.”

4EN İYİ ERKEK SUNUCU: ACUN ILICALIBu sene o bana geldi
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EN İYİ ERKEK SUNUCU: ACUN ILICALI
Bu sene o bana geldi

Acun Ilıcalı, ‘En iyi erkek sunucu’ seçildi. Ünlü televizyoncu yaşadığı mutluluğu şöyle dile getirdi: “Bu yıllardır yaşadığım bir şey ama bu sene bambaşka duygular içerisindeyim. Çünkü yıllarca ben gittim ödül aldım. Bu sene Altın Kelebek uçtu ve benim yanıma geldi. Bu Altın Kelebek’in ayrıcalığı olacak, farkı olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun var olun.”

5EN İYİ HABER PROGRAMI: 5N 1K-CÜNEYT ÖZDEMİ5’inci ödülüm
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EN İYİ HABER PROGRAMI: 5N 1K-CÜNEYT ÖZDEMİ
5’inci ödülüm

Cüneyt Özdemir’in sunumuyla CNN TÜRK ekranında izleyiciyle buluşan “5N 1K”, ‘En iyi haber programı’ ödülüne layık görüldü. Cüneyt Özdemir ödül mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: “Yine bir Altın Kelebek’le bizi ödüllendirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. 2019’un en iyi haber programı seçilmek, hem oy verenlere hem de seçici kurula çok çok teşekkür etmemi gerektiriyor. Bu yanılmıyorsam benim beşinci Altın Kelebek ödülüm. Son beş yıldır da Amerika’da yaşıyordum. Binlerce kilometre ötede otursanız da kalbinizin Türkiye’de attığını, habercilik için attığını tescilleyen ödüller bunlar. CNN TÜRK’te 20’nci yılım. Bizi destekleyen CNN TÜRK ekibine, Hürriyet ailesine teşekkür ediyorum. Meslekteki 30’uncu yılımda bu hediye gibi ödülü bana verdiğiniz için bir kez daha çok çok teşekkürler.”

6EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: CEM ÖĞRETİRAltın Kelebek bir efsane
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EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: CEM ÖĞRETİR
Altın Kelebek bir efsane

‘En iyi erkek haber sunucusu’ ödülü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Cem Öğretir’e gitti. Öğretir, “Altın Kelebek bir efsane ve şu anda benim ikinci ödülüm elimde. Çok önemli, çünkü geçen yıl bu ödülü büyük bir kalabalığın önünde almıştım. Bu yıl benim için yine çok önemli, nedeni de şu iki önemli mesele oldu hayatımda. İlki çok büyük bir kaza geçirdim ve ardından küresel salgın başladı. Bu ikisi de bana çok şey öğretti. Yanındaki insana sarıl ve hiç bırakma. Çünkü insan insanla mutlu, huzurlu, insan ancak insanla olduğunda mutlu olabiliyor. Umut dolu bir gelecek için kalplerimizi birleştirelim” diye konuştu.

7EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: ECE ÜNERhalkın sesi hakkın sesi
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EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: ECE ÜNER
halkın sesi hakkın sesi

Ece Üner, “En iyi kadın haber sunucusu’ ödülünün sahibi oldu. Başarılı sunucu ödül konuşmasında duygularını şöyle ifade etti: “Müthiş bir onur. Her zaman şuna inandım: Halkın sesi hakkın sesi. Gerçekten ve mümkün olduğu kadar o sesi çıkarmaya çalışıyorum. Annem babam bilirler, “kelebek” küçükken ilk söylemeye çalıştığım kelimelerden bir tanesiymiş. Lebelek dermişim. Benim için o kadar önemli bir sembol ki hayatta. Hep omuzunuzda ama yükünü hissetmezsiniz. Öyle bir güzelliktir kelebek. Ben de bu ödülü alana kadar da aldıktan sonra da hep bu sorumluluğu taşıyacağım.”

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