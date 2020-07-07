46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Ekranın starları

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: CEM ÖĞRETİR

Altın Kelebek bir efsane ‘En iyi erkek haber sunucusu’ ödülü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Cem Öğretir’e gitti. Öğretir, “Altın Kelebek bir efsane ve şu anda benim ikinci ödülüm elimde. Çok önemli, çünkü geçen yıl bu ödülü büyük bir kalabalığın önünde almıştım. Bu yıl benim için yine çok önemli, nedeni de şu iki önemli mesele oldu hayatımda. İlki çok büyük bir kaza geçirdim ve ardından küresel salgın başladı. Bu ikisi de bana çok şey öğretti. Yanındaki insana sarıl ve hiç bırakma. Çünkü insan insanla mutlu, huzurlu, insan ancak insanla olduğunda mutlu olabiliyor. Umut dolu bir gelecek için kalplerimizi birleştirelim” diye konuştu.