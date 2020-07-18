235 yıl sonra bir ilk: Sevdiğinin portresiyle gömülmek istemişti

KALBİMİN VE RUHUMUN EŞİ Bu gizli evlilik duyulunca büyük bir skandal yarattı. Çift, 1795 yılına kadar birlikteliklerini sürdürdü. George daha sonra bir protestan olan Brunswick Prensesi Caroline ile evlendi. Fakat 4. George, ailesi tarafından istenmeyen Marie Fitzherbert'i hiç unutamadı ve onu "kalbimin ve ruhumun eşi" olarak tanımladı.