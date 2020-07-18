235 yıl sonra bir ilk: Sevdiğinin portresiyle gömülmek istemişti
İngiliz kraliyet ailesinde tam 235 yıl sonra bir ilk yaşandı. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun büyük kızı Prenses Beatrice, kapalı kapılar ardında gerçekleşen gizli bir törenle evlendi.
AP, AFP, Reuters, Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
PLANLAR GERÇEKLEŞMEDİ
Planlara göre geçen yıl nişanları resmi olarak ilan edilen Prenses Beatrice ile nişanlısı Edaordo Mapelli Mozzi, geçtiğimiz 29 Mayıs'ta gösterişli bir törenle evleneceklerdi. Hatta nikah töreninin ardından Kraliçe, Buckingham Sarayı'nda bir resepsiyon verecekti. Yani Prenses Beatrice, nişanlısı Mapelli Mozzi ile tıpkı iki yıl önce kardeşi Eugeni'ninki gibi konuşulacak bir düğünle hayatını birleştirecekti. Fakat aile planlarını uygulayamadı.
2
Abone Ol
SADECE YAKIN AİLE ÜYELERİ KATILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle önce düğünün ertelendiği sonra da iptal edildiği duyuruldu. Fakat çift, dün Windsor Şatosu'nda bulunan All Saints Royal Şapeli'nde sadece yakın aile çevresinin davetli olduğu küçük bir törenle evlendi.
3
Abone Ol
DAMADIN KUZENİNİN İDDİASI
Çiftin evlilik töreni öncesinde de bir sır gibi saklandı.Damadın kuzeninin iddiasına göre, ailenin 235 yıllık tarihi içinde yapılan ilk "gizli evlilik töreninin" sebebi sadece koronavirüs değil. Ondan daha önemli bir sebebi de var bu gizliliğin.
4
Abone Ol
ADI SKANDALA KARIŞTI
Mapelli Mozzi'nin kuzeni Dario Mapelli Mozzi, törenin kapalı kapılar ardında yapılmasının, gelinin babası Prens Andrew'nun adının karıştığı skandallarla ilgili olabileceğini ileri sürdü. Prens Andrew yıllar önce reşit olmayan bir kızla ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ardından da cinsel taciz suçundan cezaevinde bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkınca skandal daha da büyümüştü.
5
Abone Ol
ÇOK GÖZ ÖNÜNDE OLMASINI İSTEMEDİ
Damat Edoardo Mapelli Mozzi'nin kuzeni Dario'nun iddiasına göre Kraliçe, adı skandallara karışan oğlunun çok da kamuoyunun gözü önünde olmasını istemediği için tören gizlilik içinde yapıldı. Bu konudaki bir başka iddia da gelin Prenses Beatrice ile damat Edoardo Mapelli Mozzi'nin fazla abartılı bir düğün istemediği.
6
Abone Ol
DAMADA BABASI TESLİM ETTİ
Prenses Beatrice, törende mayıs ayında yapılması planlanan düğünü için hazırlanan gelinliği giydi. Törende de onu damada babası Prens Andrew teslim etti.
7
Abone Ol
235 YIL SONRA BİR İLK
Prenses Beatrice, İngiliz kraliyet ailesinin son 235 yıllık tarihinde kapalı kapılar ardında evlenen ilk kişi oldu. Bunun en son örneği 1785 yılında yaşanmıştı. O düğünün kahramanlarından biri ise dönemin Galler Prensi 4. George idi.
8
Abone Ol
O DA GİZLİCE EVLENMİŞTİ
4. George, katolik mezhebinden olan sevgilisi Maria Fitzherbert ile gelinin evinde gizli bir törenle evlendi. Aslında George'un katolik bir kadınla evlenmesi mümkün değildi ve teknik olarak bu nikah da yasal değildi.
9
Abone Ol
KALBİMİN VE RUHUMUN EŞİ
Bu gizli evlilik duyulunca büyük bir skandal yarattı. Çift, 1795 yılına kadar birlikteliklerini sürdürdü. George daha sonra bir protestan olan Brunswick Prensesi Caroline ile evlendi. Fakat 4. George, ailesi tarafından istenmeyen Marie Fitzherbert'i hiç unutamadı ve onu "kalbimin ve ruhumun eşi" olarak tanımladı.
10
Abone Ol
ONUN PORTRESİYLE GÖMÜLMEK İSTEMİŞTİ
Hatta öldükten sonra onun bir portresiyle birlikte gömülmek istediğini vasiyet etti. Büyük aşkı Marie Fitzherbert da öldüğünde elinde 4. George'un bir küçük portresi bulunuyordu.
11
Abone Ol
TAHT KARDEŞİNE GEÇTİ
Prenses Caroline ile evliliğinden sadece, annesinin adı verilen bir kız çocuğu oldu George'un. Fakat o da doğum yaparken ölünce taht, . George'un kardeşi 4. William'a geçti.
12
Abone Ol
KARDEŞİ İKİ YIL ÖNCE EVLENDİ
Prenses Beatrice'in kardeşi Prenses Eugenie de iki yıl önce Jack Brooksbank ile dünyada milyonlarca kişinin ekran başında izlediği bir törenle evlenmişti.