20'li yaşlarda ayrılığı aklına koymuş: Bak bu aile anneme ne yaptı!

AİLENİN EN 'HAŞARI' ÜYESİ Aradan geçen yıllar içinde de ailenin "haşarı" üyesi olmaya devam etti. Hızlı gece hayatı, katıldığı çılgın partiler, bu partilerde elbiseleriyle havuza atlamalar derken Prens Harry magazin basınının manşetlerinden hiç düşmüyordu. Herkes "Nasıl olsa o değil ağabeyi William kral olacak. O yüzden o da bu kadar rahat yaşıyor" diye düşünürken, beklenmedik bir anda evlilik kararı aldı. Ama bu karar bile ailesi için sorun oldu.