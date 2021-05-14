20'li yaşlarda ayrılığı aklına koymuş: Bak bu aile anneme ne yaptı!
Aslında o çocukluğundan bu yana İngiliz kraliyet ailesinin en haşarı üyelerinden biriydi. Daha küçücük bir çocukken babaannesinin doğum günü kutlaması sırasında, Buckingham Sarayı'nın balkonunda, halkın gözü önünde kuzeniyle giriştiği çocukça şakalaşma bile onun ailenin diğer üyelerinden ne kadar farklı olduğunu gözler önüne seriyordu.
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AİLENİN EN 'HAŞARI' ÜYESİ
Aradan geçen yıllar içinde de ailenin "haşarı" üyesi olmaya devam etti. Hızlı gece hayatı, katıldığı çılgın partiler, bu partilerde elbiseleriyle havuza atlamalar derken Prens Harry magazin basınının manşetlerinden hiç düşmüyordu. Herkes "Nasıl olsa o değil ağabeyi William kral olacak. O yüzden o da bu kadar rahat yaşıyor" diye düşünürken, beklenmedik bir anda evlilik kararı aldı. Ama bu karar bile ailesi için sorun oldu.
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BİRKAÇ KUŞAK ÖNCE OLSA AİLESİ ASLA KABUL ETMEZDİ
Prens Harry, ailesinin aslında birkaç kuşak önce asla kabul etmeyeceği bir kadınla hayatını birleştirmeye karar vermişti. Öncelikle; daha önce evlenip boşanmış bir kadındı evlenmek istediği...
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İDDİALAR ARKA ARKAYA GELDİ
Kendisinden üç yaş büyüktü ve melezdi. Fakat buna rağmen ailesini razı etti Meghan Markle ile evlenmeye. Evlendikten kısa bir süre sonra da ağabeyi Prens Harry ile aralarının bozulduğu iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
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DAX SHEPARD'A KONUK OLDU
Sonunda da Harry karısı Meghan'ı ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye taşındı. Son bir yıldır manşetlerden düşmeyen Prens Harry ile eşi Meghan Markle son olarak Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla gündem oldu. Aradan kısa bir süre geçmişti ki Harry, bu kez de Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı podcast yayınında anlattıklarıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.
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20'Lİ YAŞLARINDAN BU YANA AYRILMAYI DÜŞÜNMÜŞ
Prens Harry, kendisi gibi ünlü kişilerle yaptığı sohbetlerle tanınan oyuncu Dax Shepard'a; aslında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmayı, 20'li yaşlarının ilk yarısından beri düşündüğünü söyledi. Prens Harry, "Bu işi istemediğimi, burada olmak istemediğimi düşünüyordum. Bunu yapmak istemiyordum. Bak, bu anneme ne yaptı" diye konuştu.
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'BUNUN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMEDİM'
Harry sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bir daha olacağını bile bile nasıl yerleşik bir düzen kuracaktım, nasıl bir eşim ve bir ailem olacaktım. Perdenin ardında olanları gördüm. Yapılan işi gördüm, bütün bu işlerin nasıl yürüdüğünü gördüm. Bunun bir parçası olmak istemedim."
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TRUMAN SHOW İLE HAYVANAT BAHÇESİ ARASINDA
Prens Harry, hayatını, 1998 tarihli, başrolünü Jim Carrey'in oynadığı, bütün hayatı filme çekilen bir adamın hikayesini anlatan The Truman Show adlı film ile bir hayvanat bahçesinde yaşamanın bir karışımı olarak nitelendirdi. Bu kadar şöhretli olmanın, kendini çaresiz hissettirdiğini de anlattı Prens Harry.
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EN ÇARESİZ HİSSETTİĞİ ANLAR
Prens Harry, hayatı boyunca kendisini en çaresiz hissettiği anları da Dax Shepard ile yaptığı sohbet sırasında anlattı. Buna göre Harry'nin kendisini çaresiz hissettiği anlardan biri henüz bir çocukken annesinin kullandığı otomobilin arka koltuğunda oturduğu ve paparazzilerin annesi Diana'yı takip ettiği o an anlattığına göre. İkincisi Afganistan'da bir helikopterde yaşadığı anlar, diğeri de eşi Meghan Markle ile yaşadığı.
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DUYGULARINI AÇIKÇA ANLATTI
Prens Harry "Bu anlar, benim kendimi gerçekten çaresiz ve yaralanmış hissettiğim anlardı" diye konuştu. Bu başına gelenlerle ilgili olarak da "Ayrıcalıklıyım ama bütün bunları düzeltemiyorum, değiştiremiyorum" diye düşündüğünü de ekledi. Prens Harry, herkesin gerçek duygularını saklamaya çalıştığını ve gerçekte hissettiğinden farklı hissetmek için çaba harcadığını da sözlerine ekledi.
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MEGHAN CESARETLENDİRDİ
Harry, eşi Meghan Markle'ın kendisini terapiye gitme konusunda cesaretlendirdiğini de anlattı. Hatta bunun ardından kendi ruh sağlığı hakkında açıklamalar yapmaya da yönelttiğini anlattı. Harry "Kendi çabalarım hakkında konuşurken kendimi şimdi daha rahat hissediyorum. Çünkü bunu başka insanlara yardım etmek için yapıyorum" diye konuştu.
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'ŞİKAYET ETMEK İÇİN ANLATMIYORUM'
Harry bu tür açıklamalarını şikayet etmek olarak görmediğini de vurgulayarak "Bu kendi hikayenizi paylaşmakla ilgili, bunun başkalarına da ne kadar yakın geldiğini bilerek... Size garanti ederim ki, büyürken yaşadığınız kırılganlıkları, deneyimleri başkalarıyla paylaşmak, birilerinin üzerinde pozitif etki yapar diye konuştu.
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13 YAŞINDA ANNESİZ KALDI
Diana Spencer ile Prens Charles'ın evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu olan Harry ya da tam adıyla Henry Charles Albert David, 1984 doğumlu. Annesi Diana Spencer hayata veda ettiğinde Harry, 13 yaşına yeni girmişti. Prens Harry taht için, babası Charles, ağabeyi William ve onun üç çocuğunun ardından geliyor. Eski bir oyuncu olan Meghan Markle ile evlenen Harry'nin Archie adında iki yaşında bir oğlu bulunuyor. Çift, yakında bir kız bebek sahibi olacak.
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'BABAM BİZE KENDİSİNE DAVRANILDIĞI GİBİ DAVRANDI'
Prens Harry, babası Prens Charles'ın, kendisine nasıl davranıldıysa çocuklarına da öyle davrandığını anlattı Dax Shepard'a. Harry, kendisine babası aracılığıyla geçen genetik acı ve ıstırap döngüsünü kırmak için kendi ailesini Los Angeles'a taşıdığını da anlattı. Kraliyet ailesi üyesi olmanın babası Charles için bir tür genetik acı olduğunu belirten Prens Harry, babasının acı çektiğini ve aynısını kendisine de yaptığını ekledi.
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MARKETTE GİZLİCE BULUŞMUŞLAR
Prens Harry, babası Prens Charles'ın, kendisine nasıl davranıldıysa çocuklarına da öyle davrandığını anlattı Dax Shepard'a. Harry, kendisine babası aracılığıyla geçen genetik acı ve ıstırap döngüsünü kırmak için kendi ailesini Los Angeles'a taşıdığını da anlattı. Kraliyet ailesi üyesi olmanın babası Charles için bir tür genetik acı olduğunu belirten Prens Harry, babasının acı çektiğini ve aynısını kendisine de yaptığını ekledi.Prens Harry, eşi Meghan Markle ile henüz sevgili oldukları dönemde yaşadıkları ilginç bir buluşmayı da anlattı. Harry, Meghan kendisini ziyarek etmek için Londra'ya gittiği ilk seferinde bir markette buluştuklarını belirtti.