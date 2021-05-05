20 yaş challenge nedir, nereden çıktı? 20'li yaşlar challenge akımı sosyal medyanın gündeminde
20 yaş challenge adıyla sosyal medyanın gündeminde yer alan akım, ünlü isimlerin de hesaplarında görülmeye başlandı. 20'li yaşlar challenge akımı sosyal medyanın yeni trendi oldu.20liyaşlarchallenge akımına ünlü isimler de dahil oldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşıyor. Peki, 20li yaşlar challenge akımı nedir? İşte sosyal medyanın yeni challenge akımı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
20'li yaş challenge olarak bilinen bu akım için arşivdeki resimler araştırılmaya başlandı. 20'li yaşlar challenge akımı Instagram ve Twitter'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.
2
Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Son olarak 20'li yaşlar challenge akımı trend oldu.