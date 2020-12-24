Moda dünyasının acı günü: Ünlü model evinde ölü bulundu
Moda dünyasının acı günü... 1990'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Stella Tennant, 50'inci doğum gününü kutladıktan günler sonra aniden hayata veda etti.
Backgrid USA, Backgrid UK, AP, AFP, REUTERS
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1990'ların ilk yıllarında Karl Lagerfeld, Versace başta olmak üzere ünlü tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkan, çok satan dergilerin kapakları için poz veren Tennant'ın ölüm haberini ailesi de doğruladı.
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Stella Tennant'ın evinde cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.
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Tennant'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada ünlü modelin 22 Aralık'ta hayata veda ettiği duyuruldu.
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Ailesi, Tennant'ın ani ölümünün büyük bir kayıp olduğunu belirtti.
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Aile "Stella harika bir kadındı ve hepimiz için esin kaynağıydı. Çok özlenecek denildi.
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Ünlü modelin ölüm nedeni belirtilmedi. Ancak polis, yaptığı soruşturmanın ardından şüpheli bir durum olmadığını açıkladı.
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Stella Tennant, 1993 yılında Vogue dergisinin İngiltere edisyonu için verdiği pozla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Daha sonra da ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev aldı.
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Stella Tennant, 1999 yılında İskoçya'da dünyaya geldi. 1999 yılında David Lasnet ile evlenen Tennant, kısa bir süre önce kocasından ayrılmıştı. Tennant, bu evlilikten dört çocuk sahibi olmuştu.
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1998 yılında ilk hamileliğinde mesleğine veda eden Stella Tennant daha sonra tekrar podyumlara döndü.