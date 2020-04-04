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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 14:13, /

16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü

Televizyon dünyası gencecik bir oyuncunun ölümüne ağlıyor.

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1ÖLÜM NEDENİ BELİRTİLMEDİ

ÖLÜM NEDENİ BELİRTİLMEDİ

Rol aldığı The Flash adlı diziyle tanınan genç oyuncu Logan Williams, geçtiğimiz gün aniden hayata veda etti. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

2ANNESİ, AİLESİ VE İŞ ARKADAŞLARI YIKILDI

ANNESİ, AİLESİ VE İŞ ARKADAŞLARI YIKILDI

Kanadalı Logan Williams'ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti. Genç oyuncunun annesi "Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum" dedi.

3BU TRAJİK BİR KAYIP

BU TRAJİK BİR KAYIP

Logan Williams'ın oyuncu ajanı Michael Gauvin de "Bu trajik kayıp nedeniyl hem şoke olduk hem de derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

4THE FLASH ADLI DİZİYLE ÜNLÜ OLDU

THE FLASH ADLI DİZİYLE ÜNLÜ OLDU

Kanadalı oyuncu Logan Williams, henüz 10 yaşındayken The Color of Rain adlı filmle kariyerine başladı. Ardından da adını geniş kitlelere duyurduğu The Flash için kamera karşısına geçti.

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