16 yaşındaki oyuncu Logan Williams aniden öldü

ANNESİ, AİLESİ VE İŞ ARKADAŞLARI YIKILDI Kanadalı Logan Williams'ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti. Genç oyuncunun annesi "Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum" dedi.