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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberi... 15 yaşında Best Model seçildi, tartışmalara yol açtı... 3 yıl daha bekleyememişler mi?

33. Best Model Türkiye yarışmasında 15 yaşındaki Melisa İmrak’ın birinci olması tartışmalara yol açtı. Kelebek yazarı Savaş Özbey yazdı..

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218 YAŞINDAN KÜÇÜK HERKES ÇOCUK
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18 YAŞINDAN KÜÇÜK HERKES ÇOCUK

Daha önce de örneği varmış; bilmiyordum. Simge Tertemiz de “Best Model” seçildiğinde henüz 15 yaşındaymış.
Yarışmanın organizatörü Erkan Özerman açıkladı 2020 birincisinin 15 yaşında olması sorulunca.
Dünyada 15 yaşında biri yarışmaya katılamaz diye bir kural yokmuş. Ailesinden noter tasdikli belge varsa olurmuş.
Birincinin ismini yazmıyorum, çünkü bence daha çocuk.
Sadece bana göre değil, Türk Ceza Kanunu’na ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre de 18 yaşından küçük herkes çocuk.

3BÖYLE ŞEY OLUR MU
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BÖYLE ŞEY OLUR MU?

O yarışmada adaylar boy-poslarından vücut oranlarına kadar birçok kritere göre değerlendiriliyor.
Orada burada boy boy fotoğrafları, görüntüleri yayınlanıyor.
Böyle şey olur mu? Bunun bir kuralı, alt limiti, bir kaidesi nasıl olmaz? Aile tasdik verse kaç yaşa kadar düşeceğiz?
Saadet Işıl Aksoy daha önceki gün sosyal medyada sapıklar var diye 8 aylık bebeğinin fotoğrafını bile koymaktan imtina ettiğini açıkladı.
Noter tasdikli belge veren aileyi zaten ayrıca yadırgadım.
3 yıl daha bekleyememişler mi?
Bu kadar mı sabredememişler çocuklarını Best Model’e sokmak için?

4BİZ YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK
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BİZ YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK

Anne Zernişan Babayeva:
“Kızım bu yarışmaya katılmayı çocukluğundan beri istiyordu. Onun ısrarı üzerine başvurduk. Herkese saygım sonsuz ama biz yanlış bir şey yapmadık. Yarışma sürecinde kızımın her an yanındaydım. Babasıyla yıllar önce ayrıldım ama onun da onayını alarak kızımın yarışmaya katılmasına izin verdim. Şarkıcı çocuk olabiliyor, oyuncu çocuk olabiliyor da neden 15 yaşındaki bir kız model olamasın?”

5BİRİNCİLERİN HEDEFİ OYUNCULUK
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BİRİNCİLERİN HEDEFİ OYUNCULUK

Melisa İmrak:
“Bazı insanlar beni desteklemiş, onlara teşekkür ediyorum. Bazıları da desteklememiş. Onların da kendi fikirleri. Yadırgamıyorum. Modellik ve oyunculuk yapmak istiyorum.”

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Oğuzhan Bolat: “Hedefimde oyunculuk var. Oyuncu olmayı çok istiyorum. Kendime güvenim tam. Best Model yarışmasında daha önce birinci olan Çağatay Ulusoy’u örnek alıyorum kendime. Ben de onun gibi iyi bir oyuncu olmak istiyorum.” ◊ Son sayfa

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