Son dakika haberi... 15 yaşında Best Model seçildi, tartışmalara yol açtı... 3 yıl daha bekleyememişler mi?

BÖYLE ŞEY OLUR MU? O yarışmada adaylar boy-poslarından vücut oranlarına kadar birçok kritere göre değerlendiriliyor.

Orada burada boy boy fotoğrafları, görüntüleri yayınlanıyor.

Böyle şey olur mu? Bunun bir kuralı, alt limiti, bir kaidesi nasıl olmaz? Aile tasdik verse kaç yaşa kadar düşeceğiz?

Saadet Işıl Aksoy daha önceki gün sosyal medyada sapıklar var diye 8 aylık bebeğinin fotoğrafını bile koymaktan imtina ettiğini açıkladı.

Noter tasdikli belge veren aileyi zaten ayrıca yadırgadım.

3 yıl daha bekleyememişler mi?

Bu kadar mı sabredememişler çocuklarını Best Model’e sokmak için?