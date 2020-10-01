15 soruda emekli olduktan sonra çalışanların durumu

6. Maaştan ne kadar kesinti yapılıyor?



İşçi olarak, yani 4/A’lı olarak, çalışanlardan, emekli olmadan önceki çalışmasındaki gibi, yüzde 7.5 işçi payı, yüzde 22.5 ve yüzde 2 kısa vadeli sigorta kolu için olmak üzere toplam yüzde 32 kesinti yapılır. Özetle, yüzde 30 SGDP ve iş kazası ve meslek hastalığı için de yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 32 kesinti yapılıyor.