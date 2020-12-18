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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 16:46 | 

13 yaşında göçmen olarak gittiği ülkede şimdi böyle yaşıyor

Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken ailesiyle birlikte göç ettiği ABD'de hem şöhreti buldu hem de mesleğindeki başarısıyla servet sahibi oldu.

BACKGRID UK

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18,5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
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8,5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Şimdi de yeni 8.5 milyon dolara satın aldığı yeni malikanesiyle gündem oldu.

2SELENA GOMEZDEN ALDIĞI MÜLKÜ SATIŞA ÇIKARDI
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SELENA GOMEZ'DEN ALDIĞI MÜLKÜ SATIŞA ÇIKARDI

Bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı aşkla gündemde olan French Montana geçtiğimiz aylarda Selena Gomez'den satın aldığı malikanesini satışa çıkarmıştı. O mülkü 5.6 milyon dolara satan müzisyen şimdi de kendine yeni bir malikane satın aldı.

3YİNE BİR ÜNLÜDEN SATIN ALDI
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YİNE BİR ÜNLÜDEN SATIN ALDI

36 yaşındaki French Montana, California, Hidden Hills'te 8.5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı. Bu mülkün eski sahibi de spor dünyasının bir ünlüsü.

4NBA YILDIZINA AİTTİ
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NBA YILDIZINA AİTTİ

Montana, yeni malikanesini NBA yıldızlarından Paul George'dan satın aldı. Fernando Vadisi'nin derinliklerindeki bu mülk, altı ay önce satışa sunulmuştu. İlk satış fiyatı da 9.5 milyon dolardı.

5ESKİ SEVGİLİSİYLE KOMŞU OLDU
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ESKİ SEVGİLİSİYLE KOMŞU OLDU

1989 yılında inşa edilen mülk, Toskana mimarisiyle modern tarzı bir araya getiriyor. Bu bölgenin öbür sakinleri arasında French Montana'nın eski sevgilisi Khloe Kardashian ile annesi Kris Jenner da var.

6ABDDE YAŞAMAK BABASININ HAYALİYDİ
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ABD'DE YAŞAMAK BABASININ HAYALİYDİ

Gerçek adı Karim Kharbouch olan French Montana 1984 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya geldi. Ama babası ABD'ye özellikle de New York'a göç etmeye kararlıydı ve Montana 13 yaşındayken bu hayalini gerçekleştirdi.

7İNGİLİZCEYİ SONRADAN ÖĞRENDİ
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İNGİLİZCE'Yİ SONRADAN ÖĞRENDİ

Aile Bronx'a yerleşti ilk olarak. French Montana o dönemde kendi ana dilinden ve Fransızca'dan başka dil konuşamıyordu. Ama kısa sürede İngilizce'yi öğrendi.

8EKONOMİK GÜÇLÜKLER
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EKONOMİK GÜÇLÜKLER

Aile o dönemde zorluklar yaşadı. Anne- babası ve erkek kardeşiyle ABD'ye göç eden French Montana'nın Amerika'da bir kardeşi daha dünyaya geldi.

9SOSYAL YARDIM
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SOSYAL YARDIM

Fakat babası sonradan fikrini değiştirip ülkesine geri döndü. French Montana ve kardeşlerini annesi büyüttü. Bu sırada ekonomik zorluklar çektikleri için kendilerine gelen sosyal yardımlar aileye destek oldu.

10BAŞINA KURŞUN YEDİ YİNE DE HAYATTA KALDI
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BAŞINA KURŞUN YEDİ YİNE DE HAYATTA KALDI

Fakat French Montana'nın müziğe olan ilgisi ailesinin de hayatını değiştirdi. 2003 yılında karıştığı bir olay nedeniyle başına bir kurşun yese de hayatta kaldı.

11MÜZİK AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
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MÜZİK AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Montana, 2007 yılında ilk mixtape'ini yayınladı. Ardından da kendisine hem şöhret hem de Grammy gibi saygın ödüllere adaylık kazandıran albümler geldi.

12KHLOE KARDASHIAN İLE ROMANTİK İLİŞKİ
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KHLOE KARDASHIAN İLE ROMANTİK İLİŞKİ

French Montana bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alıyordu.

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