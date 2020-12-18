Magazin Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 16:46 | 18 Aralık 2020 - 16:51

13 yaşında göçmen olarak gittiği ülkede şimdi böyle yaşıyor

Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken ailesiyle birlikte göç ettiği ABD'de hem şöhreti buldu hem de mesleğindeki başarısıyla servet sahibi oldu.



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