13 yaşında göçmen olarak gittiği ülkede şimdi böyle yaşıyor
Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken ailesiyle birlikte göç ettiği ABD'de hem şöhreti buldu hem de mesleğindeki başarısıyla servet sahibi oldu.
BACKGRID UK
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8,5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Şimdi de yeni 8.5 milyon dolara satın aldığı yeni malikanesiyle gündem oldu.
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SELENA GOMEZ'DEN ALDIĞI MÜLKÜ SATIŞA ÇIKARDI
Bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı aşkla gündemde olan French Montana geçtiğimiz aylarda Selena Gomez'den satın aldığı malikanesini satışa çıkarmıştı. O mülkü 5.6 milyon dolara satan müzisyen şimdi de kendine yeni bir malikane satın aldı.
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YİNE BİR ÜNLÜDEN SATIN ALDI
36 yaşındaki French Montana, California, Hidden Hills'te 8.5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı. Bu mülkün eski sahibi de spor dünyasının bir ünlüsü.
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NBA YILDIZINA AİTTİ
Montana, yeni malikanesini NBA yıldızlarından Paul George'dan satın aldı. Fernando Vadisi'nin derinliklerindeki bu mülk, altı ay önce satışa sunulmuştu. İlk satış fiyatı da 9.5 milyon dolardı.
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ESKİ SEVGİLİSİYLE KOMŞU OLDU
1989 yılında inşa edilen mülk, Toskana mimarisiyle modern tarzı bir araya getiriyor. Bu bölgenin öbür sakinleri arasında French Montana'nın eski sevgilisi Khloe Kardashian ile annesi Kris Jenner da var.
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ABD'DE YAŞAMAK BABASININ HAYALİYDİ
Gerçek adı Karim Kharbouch olan French Montana 1984 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya geldi. Ama babası ABD'ye özellikle de New York'a göç etmeye kararlıydı ve Montana 13 yaşındayken bu hayalini gerçekleştirdi.
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İNGİLİZCE'Yİ SONRADAN ÖĞRENDİ
Aile Bronx'a yerleşti ilk olarak. French Montana o dönemde kendi ana dilinden ve Fransızca'dan başka dil konuşamıyordu. Ama kısa sürede İngilizce'yi öğrendi.
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EKONOMİK GÜÇLÜKLER
Aile o dönemde zorluklar yaşadı. Anne- babası ve erkek kardeşiyle ABD'ye göç eden French Montana'nın Amerika'da bir kardeşi daha dünyaya geldi.
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SOSYAL YARDIM
Fakat babası sonradan fikrini değiştirip ülkesine geri döndü. French Montana ve kardeşlerini annesi büyüttü. Bu sırada ekonomik zorluklar çektikleri için kendilerine gelen sosyal yardımlar aileye destek oldu.
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BAŞINA KURŞUN YEDİ YİNE DE HAYATTA KALDI
Fakat French Montana'nın müziğe olan ilgisi ailesinin de hayatını değiştirdi. 2003 yılında karıştığı bir olay nedeniyle başına bir kurşun yese de hayatta kaldı.
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MÜZİK AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Montana, 2007 yılında ilk mixtape'ini yayınladı. Ardından da kendisine hem şöhret hem de Grammy gibi saygın ödüllere adaylık kazandıran albümler geldi.
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KHLOE KARDASHIAN İLE ROMANTİK İLİŞKİ
French Montana bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alıyordu.