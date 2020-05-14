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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 15:49,

13 yaşında göçmen olarak geldiği ülkede şimdi böyle yaşıyor

Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken ailesiyle birlikte göç ettiği ABD'de hem şöhreti buldu hem de mesleğindeki başarısıyla servet sahibi oldu.

BACKGRID UK

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1BİR SÜRE YAŞADI
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BİR SÜRE YAŞADI

Son olarak da ünlü bir meslektaşından satın alıp bir süre yaşadığı evini milyon dolarlara satışa çıkardı.

2SELENA GOMEZDEN SATIN ALDI
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SELENA GOMEZ'DEN SATIN ALDI

Gerçek adı Karim Kharbouch olan müzisyen French Montana, meslektaşı Selena Gomez'den satın aldığı gösterişli malikanesini 5.6 milyon dolara satışa çıkardı.

3FİYATI DÜŞÜRDÜ
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FİYATI DÜŞÜRDÜ

Üç kez Grammy adayı olan Montana aslında bu mülkü aylar önce 6.6 milyon dolara satışa sunmuştu. Fakat alıcı bulamayınca bu kez malikanesi için 5.6 milyon dolar istedi.

4HATIRI SAYILIR BİR GELİR ELDE EDECEK
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HATIRI SAYILIR BİR GELİR ELDE EDECEK

French Montana bu malikaneyi dört yıl önce Selena Gomez'den 3.3 milyon dolara satın almıştı. Her ne kadar fiyatını indirmiş olsa da Montana bu satıştan hatırı sayılır bir kar elde edecek.

5YÜKSEK GÜVENLİK
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YÜKSEK GÜVENLİK

California'da ünlülerin gözde bölgesi olan Calabasas'ta bulunan malikane Akdeniz tarzı inşa edilmiş. Mülkün en önemli özelliği gelişmiş bir güvenlik sistemine sahip olması.

6HER ODADA PANİK BUTONU
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HER ODADA PANİK BUTONU

Her odanın kendine ait bir panik butonu bulunuyor. Kameralı güvenlik önlemleri de mülkün sahip olduğu özelliklerden.

7GENİŞ YAŞAM ALANLARI
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GENİŞ YAŞAM ALANLARI

 Beş yatak odası ve altı banyosu bulunan mülkün, oturma odası geniş bir verandaya açılıyor. Mülkün dikkat çeken yanlarından biri de geniş sinema odası. Burada istenirse TV de izlenebiliyor.

8EĞLENCE ODASI
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EĞLENCE ODASI

 Mülkün içinde 1980'lerin disco'larını hatırlatan bir eğlence bölümü de bulunuyor. Spor salonu, spa da malikanenin sahip olduğu özelliklerden biri. 

9ABDDE YAŞAMAK BABASININ HAYALİYDİ
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ABD'DE YAŞAMAK BABASININ HAYALİYDİ

French Montana 1984 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya geldi. Ama babası ABD'ye özellikle de New York'a göç etmeye kararlıydı ve Montana 13 yaşındayken bu hayalini gerçekleştirdi.

10İNGİLİZCEYİ SONRADAN ÖĞRENDİ
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İNGİLİZCE'Yİ SONRADAN ÖĞRENDİ

Aile Bronx'a yerleşti ilk olarak. French Montana o dönemde kendi ana dilinden ve Fransızca'dan başka dil konuşamıyordu. Ama kısa sürede İngilizce'yi öğrendi.

11EKONOMİK GÜÇLÜKLER
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EKONOMİK GÜÇLÜKLER

Aile o dönemde zorluklar yaşadı. Anne- babası ve erkek kardeşiyle ABD'ye göç eden French Montana'nın Amerika'da bir kardeşi daha dünyaya geldi.

12SOSYAL YARDIM
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SOSYAL YARDIM

Fakat babası sonradan fikrini değiştirip ülkesine geri döndü. French Montana ve kardeşlerini annesi büyüttü. Bu sırada ekonomik zorluklar çektikleri için kendilerine gelen sosyal yardımlar aileye destek oldu.

13BAŞINA KURŞUN YEDİ YİNE DE HAYATTA KALDI
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BAŞINA KURŞUN YEDİ YİNE DE HAYATTA KALDI

Fakat French Montana'nın müziğe olan ilgisi ailesinin de hayatını değiştirdi. 2003 yılında karıştığı bir olay nedeniyle başına bir kurşun yese de hayatta kaldı.

14MÜZİK AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
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MÜZİK AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Montana, 2007 yılında ilk mixtape'ini yayınladı. Ardından da kendisine hem şöhret hem de Grammy gibi saygın ödüllere adaylık kazandıran albümler geldi. 

15KHLOE KARDASHIAN İLE ROMANTİK İLİŞKİ
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KHLOE KARDASHIAN İLE ROMANTİK İLİŞKİ

 French Montana bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alıyordu.

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