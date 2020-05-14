13 yaşında göçmen olarak geldiği ülkede şimdi böyle yaşıyor
Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken ailesiyle birlikte göç ettiği ABD'de hem şöhreti buldu hem de mesleğindeki başarısıyla servet sahibi oldu.
BACKGRID UK
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BİR SÜRE YAŞADI
Son olarak da ünlü bir meslektaşından satın alıp bir süre yaşadığı evini milyon dolarlara satışa çıkardı.
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SELENA GOMEZ'DEN SATIN ALDI
Gerçek adı Karim Kharbouch olan müzisyen French Montana, meslektaşı Selena Gomez'den satın aldığı gösterişli malikanesini 5.6 milyon dolara satışa çıkardı.
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FİYATI DÜŞÜRDÜ
Üç kez Grammy adayı olan Montana aslında bu mülkü aylar önce 6.6 milyon dolara satışa sunmuştu. Fakat alıcı bulamayınca bu kez malikanesi için 5.6 milyon dolar istedi.
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HATIRI SAYILIR BİR GELİR ELDE EDECEK
French Montana bu malikaneyi dört yıl önce Selena Gomez'den 3.3 milyon dolara satın almıştı. Her ne kadar fiyatını indirmiş olsa da Montana bu satıştan hatırı sayılır bir kar elde edecek.
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YÜKSEK GÜVENLİK
California'da ünlülerin gözde bölgesi olan Calabasas'ta bulunan malikane Akdeniz tarzı inşa edilmiş. Mülkün en önemli özelliği gelişmiş bir güvenlik sistemine sahip olması.
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HER ODADA PANİK BUTONU
Her odanın kendine ait bir panik butonu bulunuyor. Kameralı güvenlik önlemleri de mülkün sahip olduğu özelliklerden.
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GENİŞ YAŞAM ALANLARI
Beş yatak odası ve altı banyosu bulunan mülkün, oturma odası geniş bir verandaya açılıyor. Mülkün dikkat çeken yanlarından biri de geniş sinema odası. Burada istenirse TV de izlenebiliyor.
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EĞLENCE ODASI
Mülkün içinde 1980'lerin disco'larını hatırlatan bir eğlence bölümü de bulunuyor. Spor salonu, spa da malikanenin sahip olduğu özelliklerden biri.
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ABD'DE YAŞAMAK BABASININ HAYALİYDİ
French Montana 1984 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya geldi. Ama babası ABD'ye özellikle de New York'a göç etmeye kararlıydı ve Montana 13 yaşındayken bu hayalini gerçekleştirdi.
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İNGİLİZCE'Yİ SONRADAN ÖĞRENDİ
Aile Bronx'a yerleşti ilk olarak. French Montana o dönemde kendi ana dilinden ve Fransızca'dan başka dil konuşamıyordu. Ama kısa sürede İngilizce'yi öğrendi.
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EKONOMİK GÜÇLÜKLER
Aile o dönemde zorluklar yaşadı. Anne- babası ve erkek kardeşiyle ABD'ye göç eden French Montana'nın Amerika'da bir kardeşi daha dünyaya geldi.
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SOSYAL YARDIM
Fakat babası sonradan fikrini değiştirip ülkesine geri döndü. French Montana ve kardeşlerini annesi büyüttü. Bu sırada ekonomik zorluklar çektikleri için kendilerine gelen sosyal yardımlar aileye destek oldu.
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BAŞINA KURŞUN YEDİ YİNE DE HAYATTA KALDI
Fakat French Montana'nın müziğe olan ilgisi ailesinin de hayatını değiştirdi. 2003 yılında karıştığı bir olay nedeniyle başına bir kurşun yese de hayatta kaldı.
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MÜZİK AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Montana, 2007 yılında ilk mixtape'ini yayınladı. Ardından da kendisine hem şöhret hem de Grammy gibi saygın ödüllere adaylık kazandıran albümler geldi.
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KHLOE KARDASHIAN İLE ROMANTİK İLİŞKİ
French Montana bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alıyordu.