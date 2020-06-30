10 milyonluk yazlık Amine için baştan yaratıldı!

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin bir dediğini iki etmiyor. Çeşme'deki villalarını 10 milyon TL'ye yenileyerek, Amine Gülşe'nin istediği dekorasyonu yaptırdı.
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İngiltere-Arsenal’de oynayan Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe tatil için Çeşme’deki villalarına gelmeye hazırlanıyor. Bu yazlık Mesut Özil’e 10 milyon TL’ye mal olmuştu.
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Posta'da yer alan habere göre; yıldız futbolcu yaz başından bu yana villasına 700 bin TL daha harcadı. Yeni doğum yapan eşi Amine Gülşe’nin isteği üzerine dekorasyonda değişiklikler yaptırdı. Bahçe düzenlemesi de yeniden ele alındı.
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Bu arada Mesut Özil’in sarayı, çevredeki emlak fiyatlarını da artırmış. Emlakçılar ‘Bu evi alırsanız Mesut’a komşu olacaksınız’ diye 2 milyon TL’lik villaların fiyatını 3 milyona çıkarmış.
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Mart-haziran arasındaki karantina süreci bahçeli evlere rağbeti artırmış, villa fiyatları tavan yapmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçişle tatil yörelerine akın eden ünlü isimler de tercihlerini otellerden yana değil, bahçeli evler, karavanlar ya da kamplardan yana kullandı. Posta'da yer alan habere göre, kimi de kesenin ağzını açıp yazlık sahibi oldu.
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SEDA BAKAN
Seda Bakan ve eşi Ali Erel, ağustosta bir yaşına girecek kızları Leyla ile yazı Bodrum’da 3 milyon TL’ye aldıkları evlerinde geçiriyor.
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EBRU ŞAHİN
Ebru Şahin, Çeşme’de geniş bahçeli ve havuzlu bir villa satın aldı.
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ÖZCAN DENİZ
Özcan Deniz 6 milyon TL’ye verip Bodrum- Yalıkavak’ta lüks bir villa sahibi oldu.
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ENİS ARIKAN
Enis Arıkan ise Çeşme’de 1.5 milyon TL’ye ev alıp kankası Ezgi Mola’ya komşu oldu. Üstelik içini de sponsorlara döşetti.
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