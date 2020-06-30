10 milyonluk yazlık Amine için baştan yaratıldı!

Mart-haziran arasındaki karantina süreci bahçeli evlere rağbeti artırmış, villa fiyatları tavan yapmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçişle tatil yörelerine akın eden ünlü isimler de tercihlerini otellerden yana değil, bahçeli evler, karavanlar ya da kamplardan yana kullandı. Posta'da yer alan habere göre, kimi de kesenin ağzını açıp yazlık sahibi oldu.