Zigana Tüneli açılıyor! Yol 30 dakika kısalacak, tüm mevsim şartlarında açık kalacak

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Türkiye'nin dev projelerinden Zigana Tüneli açılıyor. Trabzon ekonomisine büyük katkıda bulunacak olan Zigana Tüneli 2x2 bölünmüş yol ile hizmete alınıyor. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en 3'üncü en uzun tüneli olan Zigana'nın uzunluğu 14,5 kilometre.

Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergah olacak.

Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ortadan kalkmış olacak.

TEMELİ 6 YIL ÖNCE ATILMIŞTI

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli’nde çalışmalar tamamlandı. Kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022 tarihinde tamamlandığı Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı her şeyi ile tamamlandı.

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YOL 30 DAKİKA KISALACAK

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.

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YOL 10 KİLOMETRE KISALACAK

Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı’na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı proje ile Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe bürünecek. Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu.

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TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikte donatılan tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.

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OVİT TÜNELİ'Nİ UZUNLUKTA GEÇTİ

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçitlerden 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, Yeni Zigana Tüneli’nin hizmete açılması ile tahtından inecek. 14,5 kilometre uzunluğu ile Zigana Tüneli, toplam uzunluğu 14.3 kilometre olan Ovit Tüneli'nin yerine Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olma unvanını alacak.

"GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ, BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk ekranlarında Zigana Tüneli'ni anlattı. Bakan Karaismailoğlu, yolun ticaret ve lojistik açısından önemli olduğunu ve Avrupa'nın en uzun tünelini açacaklarını söyledi.

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hem Trabzon, hem Türkiye kazanacak. Buraya geldiğimiz günden beri projelerimizi açıklıyoruz. Türkiye'nin her tarafında biten projeleri açıklıyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Bugün Zigana Tüneli'ndeyiz. Pandemiden sonra Trabzon'da turizm gelişmeleri var. Trabzon Havalimanı'nda dünyanın en güzel havalimanlarından birini inşa edeceğiz. 28 yıldır çalışma hayatındayım. Bu tecrübeyi Trabzon'da biraz daha fazla kullanacağız. Güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

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Burası Trabzon Limanı'ndan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum üzerinden bir kolu da Ağrı üzerinden İran'a giden, bir kolu da Habur'dan Basra Körfezi'ne kadar önemli bir lojistik koridor burası. Bunları peyder pey bitiriyoruz. Yarın 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tünelini hizmete açacağız. Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya düşecek. Projenin tamamı 43 kilometre uzunluğunda, bunun da 23 kilometresi tünel. Bunun dışında 6 tane daha tünelimiz var. Zigana Dağı'ndaki meşakkatli yolculuktan artık Zigana Tüneli ile keyfe dönüşecek. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak. Burada üretim ve yatırım artacak. Yerli ve milli mühendislik çözümleriyle projelendirdik ve uyguladık. Bize aktarılan genel bütçeden yaptık. AK Parti son 21 yılda buna benzer çok iş yaptı. Tünel içerisinde 650 tane kamera var. Akıllı tünel sistemi kullanıldı.

TÜNELDE GÜVENLİK HAD SAFHADA

Tünelin girişinden çıkışına kadar güvenli seyahat için her şey kontrol altında. Burada kazandığımız tecrübe yeni projelere ilham alıyor. Bu mühendislik çözümler, uluslararası pazarlara da yansıttığımız için dünyada bu işi yüklenici olarak yapıyoruz. Bolu Dağı tüneli sadece 3 kilometre. 17 senede bitiremediğimiz bir proje. 3 kilometrelik bir tüneli 17 yılda bitiremeyen bir Türkiye'den, 14,5 kilometrelik çift tüp tüneli 5 yıl içerisinde bitiren bir hale geldik. son 21 yılda 29 bin km yol yaptık. Akaryakıttan 1yılda milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Bu yaptığımız yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. 13 bin 100 tane vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. 20 yıl önce Türkiye'de 8,5 milyon araç vardı. Bugün tam 26 milyon araç var. Trafik kazası dahil trafik sıkışıklığı daha az. Biz bunları düşünüyoruz, projelendirip uyguluyoruz. Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 1.48 milyar dolar. Bugüne kadar faydası 1.7 milyar dolar. Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkenin yolunu açmıştır. Gençlerimiz artık altyapı değil inovasyonu düşünecek.

"TÜNEL YAPILMAMIŞ OLSAYDI 8 KİLOMETRE YOL YÜRÜYECEKTİK"

Yoğun olduğu zaman 5 bin kişi açıldı. Tünel iki taraftan açıldı. 5 yılda bitti proje. Bu tünel yapılmamış olsaydı 8 kilometre yol yürüyecektik. Bu 8 kilometre de dağları tepeleri aşıp Zigana'nın o olumsuz koşullarını yaşayacaktır. 2002 öncesi Türkiye'de toplam tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Biz sadece tek projede 29 kilometre tünel yapıyoruz. 2023 yılında 720 kilometre tünel var. 250 kilometre tünel yapımı da devam ediyor. Sivas-Ankara tren hattında projesinde tam 66 kilometre tünel var, 27 kilometre ise viyadük. Bir tarafı Basra Körfezi'ne gidiyor. Burayla Kafkas'a yeni bir ipek yolu dizayn ediyoruz. Körfez ülkeleriyle dizayn ediyoruz. Basra'dan Habur'daki sınırımız arasında hem otoyol hem de demiryolu bağlantısı yapıyoruz. Bunu da ülkemizdeki lojistik hatlarıyla bağladığımızda ülkemizin coğrafi konum avantajlarını fırsata çevireceğiz. Bütün görüşmeler devam ediyor. Uluslararası koridorlara alternatif Türkiye üzerinden dünyaya hükmeden yeni bir ipek yolu dizayn ediyoruz. Hem demir yolu hem kara yolu olacak. Her şeyin ortasında Türkiye. Bu coğrafi konumun avantajını fırsata çevireceğiz. Kalkınma Yolu ismi. Adını Irak koydu. Karadeniz'e ulaşması için de Zigana Tüneli önemli görev görecek.

"HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINDA HİZMET VERECEK"

Zorlu coğrafyada inşa edilen Zigana Tüneli'nin değerlendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Bu tünelle yolu konforlu güvenli hale getirmişsiniz, her türlü hava şartlarında hizmet verecek, heyelan yok, sel yok. En fazla eğim 3.3. Buradan hem yolcu özel araçlar, uluslararası geçecek" dedi.

Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

Zigana Tüneli'nin olduğu yere gidip gördük. İçine de girdim. Aydınlatması işaretleri mükemmel. Bu tünel 600 metre daha düşürülerek 1212 çıkış, yüzde 3.3 eğimle mükemmel bir proje yapılmış. Trabzon önemli bir ilimiz. Potansiyeli ve insan gücü açısından kıymetli bir yer. Muazzam bir limanı var.

Baktığınızda bu limanı kara yoluyla birleştirmeniz lazım. Trabzon Tiflis-İran transit yolu. 1950'de karayolların kurulmasıyla beraber bu zorlu yollarda gidiş gelişli bir yol hizmet vermiş. Bu yolla beraber Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli, dünyanın en uzun üçüncü tüneli olacak.



Bu tünelle yolu konforlu güvenli hale getirmişsiniz, her türlü hava şartlarında hizmet verecek, heyelan yok, sel yok. En fazla eğim 3.3. Buradan hem yolcu özel araçlar, uluslararası geçecek.



Hem deniz bağlantılarını güçlendirmek hem de karayollarını güçlendirmek açısından çok önemli bir adım atılmış.