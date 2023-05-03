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Bakan Nebati: Enflasyonun bu yıl içinde daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Piyasa
Bakan Nebati: Enflasyonun bu yıl içinde daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 11:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, enflasyonun önümüzdeki dönemde çok daha düşük seviyelere gerilemesini beklediklerini söyledi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11’e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir.

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Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir.

Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz.

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Piyasa

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