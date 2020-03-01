Yurt dışı tatili virüse takılıyor
Geçen yıl yaklaşık 10 milyon kişi Türkiye’den yurt dışına çıkarken, bu yıl sayının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir hayli azalacağı ifade edildi. Başta İtalya olmak üzere yurt dışı turları için iptal talepleri gelirken, yeni talebin ise bir hayli azaldığına dikkat çekildi. Sektör temsilcileri temmuz-ağustos turları için bile iptallerin geldiğini söyledi.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Henüz Türkiye’de gözükmese de Türkiye’nin komşularından İtalya’ya, Çin’den İran’a kadar çok geniş bir coğrafyada ölümlere neden oluyor. Bu durum ekonomiden turizme kadar her alanda etkisini gösteriyor. Turizme ve seyahate olan ilgi de her geçen gün azalıyor. Türkiye’den yurt dışına çıkışlarda da koronavirüsün etkileri ciddi şekilde görülmeye başladı. Turizm sektörü temsilcileri İtalya’ya olan turlarda çok ciddi iptallerin yaşandığını söylerken, diğer ülkelere düzenlenen turlara da talebin neredeyse sıfırlandığına dikkat çekti.
REZERVASYONLAR DURDU
Dünyada tüm turizm hareketinin ciddi şekilde yavaşladığını ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “İnsanlar seyahat edecekse de ülkesi içinde kalmayı tercih ediyor. Eğer virüs böyle devam ederse bu yıl dünya çapında yurt içi seyahatlerin yurt dışı seyahatlere göre daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Mart sonunda durumu değerlendirmek daha doğru olabilir. Yaz aylarının gelmesiyle virüsün etkisi azalırsa yeniden bir hareketlilik olabilir. Ancak şu anda turist hareketi çok azaldı. Türkiye’de yurt dışına tur düzenleyen tur operatörleri de mart sonuna kadar başta İtalya olmak üzere turlarını iptal etmeye başladı. Türkiye’de rezervasyonlar durdu. Vatandaşların büyük bir kısmı ülkeden dışarı çıkmak istemiyor” dedi. Tüketicilerin havalimanlarına gitmek istemediğini, uçaklardan uzak durduğunu kaydeden Bağlıkaya, son dönemlerde seyahat edenlerin de genelde karayolunu ve yakın yerleri tercih ettiğini söyledi.
TEMMUZ İÇİN DE İPTALLER VAR
Turizmde bir kaos havasının hakim olduğunun altını çizen yurt dışı turları organize eden Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, “İlk olarak koronavirüs nedeniyle Uzakdoğu turları durmuştu. Virüsün Avrupa ve özellikle İtalya’ya sıçramasıyla durum farklı bir hal aldı. Türk tur operatörleri iyi niyetli bir şekilde İtalya’ya olan turlarını iptal etmeye başladı. Bir panik havası hakim tüketicide. Mart ve nisan ayları için İtalya turlarının neredeyse tamamı için iptaller geliyor. Ancak diğer ülkelere yapılan uçak seferleri devam ettiği için turları iptal etmek daha zor oluyor. Şu anda tüketiciler temmuz ve ağustos aylarında yapacakları turları bile iptal ediyor. Turun yapılacağı tarihten 30 gün öncesine kadar vatandaşın turu iptal etme hakkı bulunuyor. Genelde bu hak kullanılıyor. Bazı turlarımız ise devam ediyor. Örneğin İtalya’ya gelecek hafta 120 kişiden oluşan 4 ayrı tur düzenlenecekti. Bu turlarda toplamda 20 kişi kaldı. 20 vatandaş gitmek istediği için yine de bu turu yapıyoruz. Bu tur şirketi için zarar anlamına geliyor. Ancak hareketin devamı için tura devam ediyoruz. Diğer bölgeler için de iptal talepleri geliyor ama asıl duru etki yeni taleplerde. Şu anda yurt dışı turlarda yeni satış yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı.
TÜRKLERİN EN ÇOK GİTTİĞİ ÜLKELER
BULGARİSTAN
1.083.150
GÜRCİSTAN
1.007.948
YUNANİSTAN
789.315
İRAN
436.320
ALMANYA
412.216
AZERBAYCAN
275.488
İTALYA
220.258
UKRAYNA
217.113
ABD
130.032
AVUSTURYA
90.029
FRANSA
85.995
RUSYA
84.738
METROBÜS VE DURAKLARDA DEZENFEKTE UYGULAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı’nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama dün gece ilk defa gerçekleşti. Soner HASIRCIOĞLU/DHA
SARP SINIR KAPISINA SAHRA HASTANESİ
ARTVİN, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürlükleri'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 'koronavirüs' (Covid-19) tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözetim altına alınacak. Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR/DHA
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