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Yunan adalarına seferler başlıyor! İDO ücretleri açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Samos#Yunanistan#Kapıda Vize
Yunan adalarına seferler başlıyor İDO ücretleri açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 16:55

Kapıda vize uygulamasıyla birlikte Yunan adalarına yönelik olarak İDO seferlerini açıkladı. 6 Nisan 2024 tarihinde seferlerin başlaması bekleniyor.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilecek olan kapıda vize uygulaması öncesinde İDO sefer düzenlemelerini gerçekleştirdi.

İDO yaptığı açıklamada, Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos adasına 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Seferihisar-Samos arası aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün ödnüş yapılması halinde 49 euro bilet ücreti alınacak.

Kuşadası-Samos arasında ise aynı gün dönüş yapılırsa 41 euro, farklı günde dönüş yapılırsa 52 euro ücret alınacak.

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SADECE YOLCU BULUNACAK

Samos adasına yapılacak seferlerde araçlı sefer gerçekleştirilmeyecek. Sadece yaya yolcularla sefer yapılacak.

SEFER GÜNLERİ DE DÜZENLENDİ

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş, akşam dönüş olarak haftada 3 gün olacak. Ağustos'ta ise her gün sefer yapılacak.
Kuşadası-Samos seferleri de sabah gidiş, akşam dönüş olacak ve 15 Haziran'a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran'dan sonra her gün sefer düzenlenecek.

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#Samos#Yunanistan#Kapıda Vize

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