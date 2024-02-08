Halka açık şirketten gizlilik esaslı satın alma duyurusu! İstanbul'da 300 çeşit ürün üreten bisküvi şirketini alacaklar

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Borsa İstanbul'da işlem gören Agrotech Teknoloji, İstanbul'da gıda ve bisküvi üreten 300 çeşit ürün gamını elinde bulunduran bir şirketi almak için harekete geçtiğini açıkladı. Genel hatlarıyla bilgi veren şirket gizlilik nedeniyle alınacak kurumu açıklamadı.

SATIN ALMADA İSTANBUL VURGUSU

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Merkezi İstanbul İlinde bulunan gıda ve bebe bisküvisi ile yaklaşık üçyüz çeşit ürünün üretimini yapan ve yaptıran yaklaşık 50.000 adet satış noktasında ağı bulunan bir firmanın %70'inin alınması için ön görüşmelere başlanmıştır" denildi.

GİZLİLİK VURGUSU YAPILDI

Satın alınacak şirketin ürün gamı, ürün çeşitliliği, merkezinin nerede olduğu açıklanırken firmanın ismi gizlilik nedeniyle açıklanmadı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Merkezi İstanbul İlinde bulunan gıda ve bebe bisküvisi ile yaklaşık üçyüz çeşit ürünün üretimini yapan ve yaptıran yaklaşık 50.000 adet satış noktasında ağı bulunan bir firmanın %70'inin alınması için ön görüşmelere başlanmıştır.



Firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından hisse devir sözleşmesi imzalanana kadar gizli tutulacaktır.

İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.

YÜZDE 546 YÜKSELDİ

Agrotech Teknoloji, geçtiğimiz Kasım ayında Borsa İstanbul'da 5.21 lira fiyattan işleme başladı ve bugün 33,7 lira seviyelerinde işlem görüyor. Kısa sürede hisse yüzde 546 oranında yükseliş gösterdi.

AGROTECH'İN PİYASA DEĞERİ 40.4 MİLYAR LİRA

Agrotech'in piyasa değerine bakıldığında 33,7 lira hisse fiyatından 40,4 milyar lira olduğu görülüyor. Şirketin 1.2 milyar lira sermayesi bulunurken 2.9 milyar lira özsermayesi bulunuyor. Yüzde 25'i halka açık olan şirket Yıldız Pazar'da işlem görüyor. En son açıkladığı karı 198.2 milyon lira olmuştu.

Şirketin hakim ortağı Hümeyra Keskin yüzde 75'ine sahip durumda. A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest TL Fonu yüzde 7.89'una sahip bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Hümeyra Keskin, üyeler ise Bilal Keskin, Ayşe Bilun Kesin ve Zafer Aydınlı olarak görülüyor.