Emniyet uyarmıştı! 32 bin lira cezası var... e-Ticaret sitelerinde sahte karekodlu APP plakalar satılıyor

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Türkiye'de kullanılması yasak olan ve yüklü cezalara tabi tutulan APP plakaların popüler e-ticaret sitelerinde satışına devam ediliyor.

İllegal yöntemlerle yasa dışı olarak faaliyet gösteren merdiven altı kuruluşlar tarafından sahte olarak herhangi bir belge ve bilgiye dayalı olmadan basılıp kargoyla evlere kadar gönderilen APP plakalar birçok araç üzerinde takılı halde duruyor.

YASA DIŞI İŞLE İLGİLENENLER DE TERCİH EDİYOR

Görüntüsü için satın alanların dışında terör, gasp, soygun gibi suç arz eden olaylarda APP plakayı temin etmek kolay olduğu için tercih ediliyor. Kısa sürede imal edilip, istenilen rakam ve harf gruplarına göre bastırılan APP plakalar nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor.

KAREKODLU UYGULAMAYA GEÇİLDİ

APP plakaların önünü kesmek için 2024 yılından itibaren sıfır ve plaka değişikliği yapılan ikinci el araçlarda karekodlu plakaların kullanılmaya başlaması da işe yaramadı.

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KAREKODLU APP PLAKA DA YAPILDI!

Karekodlu APP plakayı devletin yetkisi dışında üretenler 611 liradan çiftini satışa sundu. Bilindik bir e-ticaret sitesinde fatura keserek satış yapan ve iş yeri adresi olarak bir bayrak direği üreticisini gösteren Ankara merkezli firma ilan açıklamasında "Ürünlerimizin hepsi garantilidir, Yeni sistem karekodlu beşiktaş app" yazdı.

SATICI: MUAYENEDEN GEÇER, SORUNLA KARŞILAŞILMAZ

Satıcı kişi, plakanın muayeneden geçtiğini belirtirken "Yasal mı" diye sorduğumuzda ise bir sorunla karşılaşılmayacağını belirtti. Plaka sayı ve harf grubu ve sipariş numarasının Whatsapp üzerinden atılması halinde adrese kargolanacağını da söyledi.

SATIN ALAN YORUM YAPTI: BASKI KALİTESİ İYİ, QR KODLU YENİ SİSTEM GELDİ

Satışlar devam ettiği için satın alan birisi değerlendirme olarak "Baskı kalitesi çok iyi, QR kodlu yeni sistem olarak geldi, tavsiye ederim" yazdı.

BASIM VE MÜHÜR YETKİSİ ŞOFÖRLER ODASINDA

Yasal plakaların basım yetkileri Şoförler Esnaf Odası'nda bulunuyor. Her ilçede bulunan Şoförler Esnaf Odaları'na gidilerek yeni plakalar yasal düzenleme çerçevesinde basılıp mühürlenerek plakanın sahibine teslim ediliyor. Odalarda, isteğe göre rakam ve harf belirtilerek plaka basımı mümkün olmuyor. Devlet tarafından belirlenen ve noter tarafından tasdiklenen belgeyle birlikte başvuru yapılması halinde yeni basılmış plakalar alınabiliyor. Bundan dolayı odaların dışında basım yapan her yer sahte plaka basıp sahte mühür kullanarak plakaları yasa dışı şekilde satıyor.

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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI, 32 BİN 170 LİRA CEZASI VAR

APP plaka kullananlara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı uyarıda bulunmuştu. Yapılan uyarı kapsamında sahte veya APP plaka kullananların derhal bu plakaları çıkartarak devletin belirlediği standartlara uygun plakalara geçiş yapılması belirtildi.

APP plaka kullanmanın suç ve cezai yaptırımları olduğunu açıklayan EGM "APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir" duyurusunda bulundu.

APP PLAKA FİYATLARI

APP plaka fiyatları 300 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkıyor. Yeni nesil karekodlu APP plakalar ise 600 liranın üstünde fiyatlarla satılıyor.

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EMNİYET, APP PLAKA YAPANLARA OPERASYON DÜZENLEDİ, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Aralık ayında Ordu'da Avrupa Press Plakaların (APP) yasa dışı basıldığı atölyeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'App plaka' diye tabir edilen, 'Avrupa Press Plaka' olarak bilinen, büyük ve kalın karakterlerden oluşan yazı stillerinin kullanıldığı plakaların yasa dışı basıldığı atölyeye baskın düzenlemişti.

EGM'nin açıklaması şöyle:

"1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.

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Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz.

Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen TRAFİK KURALLARINA UYALIM."

TÜVTÜRK'TEN DE UYARI VAR: AĞIR KUSURDUR

Araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK, plaka yönetmeliğini açıkça belirtti. TÜVTÜRK'teki açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Plaka Yönetmeliği Hakkında

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Plakaların Yönetmelikte Tariflendiği Koşullara Uygun Olarak Araca Monte Edilmiş Şekilde Kullanılması

-Plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar,

-Üzerinde bulunması zorunlu olan dalgalı çizgi şeklindeki hologram, TR ve Ayyıldız şeklindeki hologramın bulunmadığı plakalar,

-Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar,

-Plaka basmaya yetkisi olmayan bir kurum/kişi tarafından yönetmelikte gösterilen şekil ve şartların dışında basılan plakalar,

-Okunamayacak derecede yırtılmış, delik, hasar görmüş, karakterleri silinmiş olan plakalar,

-Üzerine folyo yapıştırılan, şeffaf örtü konulan plakalar

-Araçta okunamayacak şekilde bir yere monte edilen plakalar

-Üzerinde yetkili kurum onay mühürü bulunmayan plakalar

-Plaka üzerinde bulunan harf karakterlerinin yakın alanında, kenarında, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olma durumu Ağır Kusur olarak değerlendirilmektedir."