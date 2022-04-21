Yükseliş sürüyor! Bitcoin 50 bin doları görür mü?

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Bitcoin fiyatları pazartesi günü 38 bin 584 dolar seviyesine kadar gerileyerek 15 Mart tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; sonrasında toparlanarak yükseliş trendini bozmadı. 5 gündür aralıksız yükselişini sürdüren Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 42 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Kripto para uzmanı Beste Naz Süllü, kripto para yatırımcılarının geçen seneki hareketlere bağlı olarak artık ralli beklediğini söylerken; “Piyasanın mevcut durumundaki para akışı, haber desteği ve madenciler tarafından ele alındığında gücü 40 bin dolar üzerinde kalıcılığa ve 50 bin dolar umudunu korumaya yetiyor diyebiliriz” şeklinde değerlendirdi.

BİTCOİN YATIRIMCISININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikası kripto para piyasası üzerinde baskı yaratıyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs’ta yapılacak. Burada açıklanacak olan faiz kararı ve verilecek mesajların kripto para piyasaları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde St. Louis Fed Başkanı James B. Bullard’ın ihtiyaç duyulması halinde Fed’in faizleri 75 baz puan artırılabileceğini söylemesiyle piyasalar daha agresif bir sıkılaşmayı fiyatlamaya başladı.

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Diğer taraftan küresel enflasyonist riskin yükselmesi ve Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artması, bazı yatırımcıların kripto paraları kendilerini koruma alanı olarak görmesiyle kripto paralardaki yükselişler destekleniyor.

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BİTCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 42 bin 461 dolar seviyesini, en düşük ise 41 bin 265 dolar seviyesini görürken, saat 14:30 itibarıyla yüzde 2,47 oranında düşüşle 42 bin 425 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 3’ün üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 805 milyar dolar oldu.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,02 oranında yükselişle 3 bin 146 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 3 bin 64 doları, en yüksek ise 3 bin 149 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 2’ye yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,51 oranında değer kazanarak 1,95 trilyon dolara yükseldi.

PİYASA ŞİMDİLİK RALLİ DEĞİL, YÜKSELİŞ İŞTAHINDA

Beste Naz Süllü – Kripto Para Uzmanı





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Kripto para yatırımcıları geçen seneki hareketleri baz alarak artık ralli beklerken, piyasanın mevcut durumundaki para akışı, haber desteği ve madenciler tarafından ele alındığında gücü 40 bin dolar üzerinde kalıcılığa ve 50 bin dolar umudunu korumaya yetiyor diyebiliriz.

Fakat bu kısa vadeli görüşün yanı sıra bu sene içerisinde sonuçlanması beklenen hem Ripple – SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) davası hem de SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine izin verme olasılığı yatırımcı beklentilerini yükseliş yönünde tutuyor.

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Ayrıca ödeme devi şirketleri başta olmak üzere özel şirketlerin ilgisi kripto paralara yeni bir hareket getirebilir. Bunun yanında son dönemlerde projelerin fonlamalarını artırmaları da olumlu bir atılım diyebiliriz.

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Kısa vadeli beklentilerde Bitcoin’in 42 bin doları aşmasıyla ilk olarak 44 bin 600 dolar ve sonrasında da 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 48 bin dolar seviyelerine atak bekleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında piyasa şimdilik ralli değil, yükseliş iştahında diye toparlayabiliriz.

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