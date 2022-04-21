Türk restoranlardan yurtdışı atağı

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Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri geçen iki yılda yeme-içme sektörü oldu. Kapanmalar ve işgücü kaynaklı sorunları 2022 yılıyla birlikte geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten sektör temsilcileri, erteledikleri yatırım planlarını bu yıldan itibaren hayata geçirecek. Sadece yurtiçi değil, yurtdışı yatırımları da bu anlamda restoranların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl başlayacak yurtdışı yatırımlarının ilerleyen dönemde de süreceğine dikkat çekilirken, son bir yılda yurtdışına açılma kararı alan restoranların sayısının iki kat arttığı kaydedildi.

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SONBAHARDA LONDRA’DA

Bu yıl içinde pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları yurtdışı yatırım planlarını hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyleyen Happy Moon’s Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Bu yıl içinde sonbaharda Londra’da restoran açma planımız var. Bu yatırımla Türkiye’de zincir restoranlar arasında ilk olacağız. Önümüzdeki dönemde sektörde de benzer yatırımların devam ettiğini göreceğiz. Sadece yurtdışı özelinde değil; bu yıl toplamda 16 tane şube açmış olacağız. Bu, 20 yıldır hiçbir yılda yaşamadığımız bir büyüme” değerlendirmesini yaptı.

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Yurtdışı yatırım planını gündeme alan restoran zincirlerinden birisi de Develi. Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi, “Gastronomide Türkiye son yıllarda önemli bir atağa kalktı. 2022’de biz de bu konuda bir yatırım planlıyoruz. Zengin bir mutfak kültürüne sahibiz, özellikle Arap ülkelerinde Türk mutfağına ilgi artıyor. Kurdaki dalgalanma nedeniyle yurtdışı yatırımları daha verimli olsa da yurtdışında Türk restoranlarının gitgide artması gurur verici” diye konuştu.

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BAKANLIK DESTEĞİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı, Ramazan Bingöl, “Bu dönemde yurtdışına açılma kararı alan restoranların sayısı geçen yıla göre yüzde 100 arttı ve bu kararı destekliyoruz. Türk mutfağına ilgi son yıllarda dünyanın her yerinde artmış durumda. Türk restoranlar, Ortadoğu ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın her yerindeler. Sektör bu alanda gelişirken ve önemli adımlar atılırken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğini almamız çok önemli olacak” dedi. Köşebaşı Restoranları Marka Müdürü Mustafa Ağbulut ise “Türk markalarının yurtdışı yatırımlarının artmasında ekonomik nedenler bir etken olsa da Türk mutfağının başka ülkelerde temsil edilmesi olumlu bir gelişme. Türk mutfağı bir yönüyle Körfez ülkelerine yakın ancak devam edecek bu yatırımların Arap ülkeleri dışında başka bölgelerde olması çok daha kıymetli olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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BAŞARILI ÖRNEKLER CESARET VERDİ

Doyuyo!’nun kurucusu Mustafa Kaya ise bu yıl içinde Katar, Londra ve Dubai’de açacakları restoranlar için görüşmelerin devam ettiği bilgisini vererek, “Yakın dönemde yurtdışında mağaza açmış başarılı markalar, yeme-içme sektörünün yurtdışı planlarını olumlu anlamda etkiledi. Türk restoranlarına özellikle Ortadoğu’da ilginin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yeme-içme sektörü de mal maliyetlerinin daha düşük olması ve kârlılık nedeniyle Ortadoğu’yu daha çok tercih ediyor” dedi. Sunset’in sahibi Barış Tansever ise sektördeki yatırımların turizme yönelik olmasına dikkat çekerek, yurtdışında Türk restoranlar için fırsat olduğunu belirtti.

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‘YURTDIŞI YATIRIMI HİZMET İHRACATI’

Yurtdışında restoran yatırımlarını aynı zamanda bir hizmet ihracatı olarak gördüklerini söyleyen Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli de şunları söyledi: “Pandeminin azalmasıyla hizmet sektörü büyük talep görmeye başladı. Yurtdışında 7 şubemizin tüm malzemeleri Türkiye’den gitti. Yurtdışını daha genel, bir hizmet ihracatı olarak görüyoruz. Şu an 76 şubemiz var. 12 tane yurtiçinde, 4 tane de yurtdışında restoranımız açılacak. Bu yıl içinde aynı zamanda ABD yatırımımızı da tamamlamayı planlıyoruz.”

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AVRUPA’YA 50 ŞUBE

Çiğköftem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Güner de Avrupa’da en fazla şubesi olan Türk markalarından biri olduklarını belirterek, “Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, KKTC ve Azerbaycan’da 120 şubemiz bulunuyor. 2022 sonuna kadar başta İngiltere, İspanya, İsviçre, İsveç ve Danimarka olmak üzere Avrupa’da 50 yeni şube açmış olmayı hedefliyoruz. Grup ciromuzun yüzde 80’i yurtdışı pazarlardaki faaliyetlerimizden kaynaklandığı için Avrupa pazarındaki büyüme bizim için çok önemli. 2022’deki ihracat hedefimiz 12 milyon Euro. Yüzde 90 yerli hammadde kullanarak ürettiğimiz ürünlerimizle, ülke ekonomisi için ihracatta kilogram başına 6 dolar katma değer oluşturuyoruz. 2022 sonunda Türkiye ve yurtdışındaki şube sayımızın toplamda 470’i bulmasını hedefliyoruz” dedi.