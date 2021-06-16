Yoğun taleple sayıları arttı! Düğün yapacaklara çok önemli uyarı geldi

Normalleşme adımlarının atılmasıyla düğün sektöründe yoğunluk zirveye çıktı. Pandemi nedeniyle evlilik tarihlerini erteleyen çiftler evlenmek için tek tek sıraya geçerken, İstanbul Düğün Salonları Toplantı ve Davet Organizatörleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Batmaz sektör hakkında değerlendirmelerde bulunarak, düğün yapacak çiftlere çok önemli uyarılarda bulundu.

"TEMMUZDAN SONRA YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞIR"

Yaklaşık 16 ay boyunca çalışmadıklarını söyleyen Ahmet Batmaz, "2020 Mart ayından 1 Haziran'a kadar sadece 50-55 günlük bir süreçte iş yapabildik. 1 Haziran ile çok büyük bir yoğunluk oldu. İnsanlar 'Tekrar kapanma gelir mi acaba?' korkusuyla düğünlerini yapmak istiyorlar. Şu anda yoğunluk var. Tek beklentimiz akşam ve pazar yasağının kaldırılması.

Eylül ayının sonuna kadar çok yoğun bir takvim içerisindeyiz. Doluluk oranları temmuz ayından itibaren yüzde 90 seviyesine ulaşır." açıklamasında bulundu.

İstanbul Düğün Salonları Toplantı ve Davet Organizatörleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Batmaz

"FİYATLAR YÜZDE 15-20 ZAMLANACAK"

Salon fiyatlarına yüzde 15 ile 20 arasında zam yapılacağını ifade eden Batmaz, "Düğünlerde ikram edilen içecek fiyatlarına son bir yılda yüzde 60 oranında zam geldi. Pasta, çerez, elektrik, doğal gaz bunların hepsine yüksek oranlarda zam geldi.

Henüz düğün salonlarının fiyatlarında bir değişim olmadı ancak bu ürünlere gelen zamlar doğrultusunda işletme sahipleri de fiyatları artıracaklar. Maske, dezenfektan, ateş ölçer bulundurma zorunluluğumuz var. Bunlar da ek maliyet yaratıyor. Fiyatlarda yüzde 15-20 oranında bir artış olacaktır. 15 Haziran itibarıyla düğün salonlarında ikramlar tekrar başladı. Bunlar da gider hanesine yazılacak. Dolayısı ile bunlar da düğün salonu fiyatlarına yansıyacak." dedi.

FİYATLAR NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Düğün salonu fiyatlarının her ileçeye göre farklılık gösterdiğini söyleyen Ahmet Batmaz, "İstanbul’un birçok ilçesinde yemekler aynı olsa bile fiyatlar farklılık gösteriyor. Bahçelievler’de 50-60 TL olan bir yemek Sarıyer’de 150 TL, Sultanbeyli’de 20 TL…

İşletmenin kirası burada en önemli etken. İstanbul’da düğün salonlarını “lüx sınıf, 3 pırlanta, 2 pırlanta ve 1 pırlanta” olarak dörde ayırdık. Fiyatlar da bu sınıflamada sunulan hizmetlere göre değişiyor. Beş yıl önce düğün salonu fiyatlarında “İstanbul’un en pahalı ilçesi şurası” diye söyleyebilirdik ama şu an tamamen sunulan hizmete göre fiyatlar değişiyor. O nedenle bunu söylemek zor." ifadelerini kullandı.

ÇİFTLERE ÇOK ÖNEMLİ UYARI: DÜĞÜNÜNÜZ YARIDA KALMASIN

Düğün salonlarında yaşanan yoğun talep nedeniyle kaçak düğün yerlerinin ortaya çıktığını belirten Ahmet Batmaz çiftlere çok önemli uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:

Düğün, davet ve balo salonları, kafe, kafetreya, restaurant, dernek lokalleri gibi işletmeler 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılırlar. Her işletme kendi faaliyetleri doğrultusunda ruhsatlandırılır ve bu faaliyet konusunda çalışmak zorundadır."

Kafe, restaurant, dernek lokali, çay bahçesi, villa bahçelerinin kesinlikle düğün, kına gecesi, nişan gibi törenleri yapma yetkileri yoktur. Ancak bağlı bulundukları belediyeden 9207 Sayılı Yönetmeliğe göre Düğün Davet Salon İşletmeciliği Ruhsatı almaları ile düğün yapabilirler.

Ayrıca T.C Yargıtay Başkanlığı 11. Hukuk Dairesinin 2013/9493 sayılı kararı ile de faaliyet konusu dışında düğün, kına gecesi, nişan vb. etkinlikleri yapan işletmelerin haksız rekabet oluşturdukları gerekçesi ile düğün yapmamaları yönünde kararı vardır. Bundan dolayı evlenecek çiftelerimizin en özel günlerini yetkili yerlerde yapmalarını tavsiye ederken, aksi takdirde mağduriyet yaşayabileceklerini belirtmek isteriz.

İKRAMLAR TEKRAR BAŞLADI

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı. Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

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