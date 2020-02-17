Yerli otomobile talibiz

Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Türkiye’nin yerli otomobiline talip olduklarını açıkladı. Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa Gemlik’te kurulacak ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) komple yeni yatırım olarak inşa edilecek. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak. Yavuz Ölken, yakın geleceğine önemli imza atacak ve Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacak olan yerli otomobil projesini yakından takip ettiklerini belirterek, projede çözüm ortağı olmak istediklerini söyledi. Ölken, “Bu önemli yatırımın öncelikle inşaat döneminden başlayan işletme dönemi dahil olası doğal afetler, yangın, kar kaybı, makine kırılması, siber ve genel sorumluluk, ürün sorumluluk gibi risklere karşı teminat altına alınmasını mutlak bir ihtiyaç olarak düşünmek durumundayız. En son teknolojilerin kullanılacağından, dünya dostu ve çevreci enerji çözümleri ile gerçekleştirileceğinden emin olduğumuz bu önemli yatırımı Türkiye’de faaliyet gösteren sigortacılar olarak teminat altına almaya hazır olduğumuzu söylememiz lazım” dedi. Ölken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Axa Grubu olarak da fizibilite, inşaat ve işletme aşamasında; risk mühendisliği, danışmanlığı ve iş sürekliliği hizmetleri ile genişletilmiş bir çözüm ortağı olarak yer alma görevini aynı yatırımcılarda olduğu gibi paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.”



ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ



Sadece yatırımların sigortalanmasının yeterli olmayacağını ifade eden Ölken, otomotiv sektörünün yeni üyesi, yeni nesil yerli araçların kasko sigortasının da sigorta sektörünün üzerinde çalışacağı önemli bir başlık olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Özellikle ilerleyen günlerde bu yeni nesil araçların fizibilite çalışmalarından alacağımız bilgiler ile uluslararası deneyimlerimizden de istifa ederek risk primi hesaplamalarını yapıyor olacağız. Bunun yanında araç onarım imkanları, yedek parça tedarik formasyonu, servis ağı gibi unsurlarda dikkate alınarak, başta kasko olmak üzere genişletilmiş bir otomobil sigorta ürünü ortaya çıkarmaya hem Axa Sigorta olarak hazırız, hem de Türk sigorta sektörü bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olacaktır.”