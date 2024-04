Yerel seçimden önce aracını almak isteyen vatandaşlar bayilerde yoğunluk oluşturdu... Otomotivde ‘31 Mart’ maratonu

Haberin Devamı

31 MART yerel seçimleri öncesi bayilerde adeta otomobil kapma yarışı yaşandı. Mart ayının genelini oldukça hareketli geçiren otomotiv yetkili satıcıları özellikle 28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde belki de yılın en yoğun günlerini geçirdi. Neredeyse dört yıldır liste fiyatının altında araç satmayan markalar bazı modellerde yüzde 10’u bulan indirimler yaparken, vatandaşlar büyük ihtimalle 2024 yılının son ‘0’ faizli kredi kampanyalarını kullanmak için zamanla yarıştı. Mart ayında tarihi rekor getirmesi beklenen talebin arkasında ise 31 Mart yerel seçimleri sonrası enflasyonla mücadele için uygulanması beklenen sıkı para politikası vardı. Bununla birlikte, yılın geri kalan dokuz ayında hem sıfır hem de ikinci elde kademeli fiyat artışları da bekleniyor.

134 BİN TL İNDİRİM

Hürriyet, mart ayının son günlerinde bayilerdeki yoğun trafiği yerinde izledi. İstanbul’da görüştüğümüz birçok satış danışmanı 2024 model araçlarda bile liste fiyatının oldukça altında fiyatlar verebildiklerini aktardı. Kimi otomobil modellerinde liste fiyatı üzerinden yapılan yetkili satıcı indirimleri yüzde 10’u bulurken, kimi modellerde belki de yılın son 12 ay vadeli ‘0’ faizli kredi kampanyaları sunuluyordu. Liste fiyatı 1 milyon 790 bin TL olan SUV’lar 1 milyon 675 bin TL’ye, 1 milyon 234 bin TL olan Hatchback’ler 1 milyon 110 bin TL’ye, 1 milyon 260 bin TL’lik Sedan modeller 1 milyon 225 bin TL’ye kadar satılabiliyordu. Geçen yıl vatandaşlara zorla dayatılan ve değeri 60 bin TL’leri bulan aksesuarlar ise bu kez hediye ediliyordu.

‘0’ FAİZLERİN SONU

Satış danışmanlarının dile getirdiği ortak görüş ise otomotivde kredi kampanyalarının 1 Nisan itibarıyla artık tamamen sona ereceği oldu. Otomerkezi CEO’su Muhammede Ali Karakaş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bankalarda aylık faizler yüzde 7-7.5 seviyelerine kadar geldi. Bayiler bir süredir katkı paylı avantajlı krediler sunuyorlardı. Parasal sıkılaştırma politikaları adına yapılan bu uygulamaların neticesinde bayilerin bu katkı paylarını, kendi imkânlarıyla fonladıkları aradaki farkları ödemekte güçlük çektiği için artık kampanyalardan vazgeçmeye başladıklarını görüyoruz. Hemen hemen birçok marka da 200-300 bin TL, sıfır faiz kampanyalarını 1 Nisan itibarıyla durdurma kararı almış durumda” ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREKTE 300 BİN ADETLE REKOR GELİYOR

OTOMOBİL ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen 185 bin 691 adet satışla rekor seviyede başladı. Güçlü talepte engellilerin aldığı ÖTV muafiyetli araçlar ve filosunu yenileyen şirketler önemli rol oynadı. Neredeyse her 10 araçtan 4’ünü engelli raporu bulunan vatandaşlar satın aldı. Sektör temsilcilerinin beklentilerine göre, mart ayında satışların yaklaşık 120 bin adetle tarihi rekor kırması ve ilk çeyrek satışlarının 300 bin adede ulaşması öngörülüyor. 300 bin adetlik bu sonuçla, otomotiv satışlarında tarihin en iyi ilk çeyrek sonucuna da ulaşılmış oluyor. Mart ayı özelindeki satışlarda ise engelli ve filo talebinin yanında 31 Mart yerel seçimlerinden sonra enflasyonla mücadele kapsamında uygulanması beklenen sıkı para politikasının etkisi oldukça büyük.

‘BUGÜN VAR YARIN YOK’ KAMPANYASI

İstanbul’da dolaştığımız birçok bayinin satış danışmanı Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından bankaların kredi taleplerinin önemli bir kısmını geri çevirdiğinin altını çiziyor ve cazip faizli kampanyaların 1 Nisan itibarıyla sona ereceğini belirtiyordu.

‘PAZAR ARTIK 1 MİLYONUN ALTINA DÜŞMEZ’

GEÇEN yıl tarihi rekor kıran ve bu yılın ilk çeyreğinde rekor serisine devam eden otomotiv pazarıyla ilgili birçok farklı tahmin var. Kimi sektör uzmanı pazarın yüzde 30-35 daralacağını söylerken kimisi artık 800-900 bin adetlik pazarların geride kaldığını ifade ediyor. 2024 yılı satışlarıyla ilgili en iyimser tahmin Stellantis Grubu’na ait. Grubun Türkiye temsilcileri bu yıl pazarın 1.1 milyon adet bandında kapanacağını dile getiriyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç ise Türkiye’de pazarın artın 1 milyon bandına oturduğu görüşünde. Yantaç, “İlk üç ayda satışların 300 bin adedi geçeceğine inanıyoruz. Kalan dokuz ay içerisinde 700 binlik bir pazar beklentisiyle 1 milyon adetlik bir pazar bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda da 1 milyon her zaman bizim için alt seviye olacak diye nitelendirebiliriz” dedi.

9 OPEL’DEN 1’İNİ TÜRKİYE ALDI

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında Opel’in 2023 sonuçlarını da değerlendiren Yiğit Yantaç, Opel Türkiye’nin 73 bin 865 adet satışla pazar payını yüzde 4.7’den yüzde 6’ya çıkardığını belirterek, “Almanya ve İngiltere’den sonra Opel dünyasında Opel’in tüm pazarları arasında satış adedi olarak en yüksek üçüncü satış adedini gerçekleştirdik. Yani üretimin bulunmadığı bir noktada aslında bütün global pazarlar içerisinde en yüksek satış adedine ulaşan ülke olduk. Bu gerçekten gurur verici bir sonuç. Ayrıca geçen sene globalde Opel’in toplam satışlarının yüzde 11’i Türkiye’de gerçekleşmiştir. Bu da dünyada satılan her 9 araçtan bir tanesi geçtiğimiz yıl Türkiye’de satılmış anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİDE İLK 5 HEDEFİ

OPEL Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, markanın 2024 hedefleriyle ilgili olarak ise şu bilgileri paylaştı: “Opel Türkiye olarak 70 bin civarında ve üzerinde bir satışımız olacak. Pazar payı olarak yüzde 7’nin üzerinde pazar payına erişmeyi planlıyoruz. Elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2024’te ilk 5 sıralamasında yer almak istiyoruz. Şu anda üç modelimiz var 2024’te dört elektrikli daha getireceğiz. 5 adet binek ve 2 adet ticari araçla birlikte toplamda 2024 yılı sonuna kadar 7 modelimizi elektrikli ürün olarak sunmayı planlıyoruz. SUV’da iddiamız devam ediyor. Bizim beklentimiz bu yıl toplam 300-350 bin civarında bir SUV satışının Türkiye’de gerçekleşmesi. Opel olarak da bunun içinde yüzde 10’u kadar bir hedefimiz bulunuyor.”

‘KİBAR’ MOTOSİKLETTE VİTES YÜKSELTİYOR

KİBAR Holding çatısı altındaki mobilite şirketi K-RIDES dünyanın köklü motosiklet markalarından Royal Enfield’ın Türkiye temsilciliğini üstlenmişti. Şirket işbirliği kapsamında markanın Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi orta boy 350cc ile 650cc arası motor hacmine sahip modellerinin yanı sıra motosiklet sektöründe büyük heyecan yaratan 450cc Himalayan modelini Türkiye pazarıyla buluşturdu. İlk mağazasını Ataşehir Watergarden AVM’de açan K-RIDES, Royal Enfield Türkiye lansmanını Watergarden AVM’deki JJ Arena’da 29 Mart Cuma günü Kibar Holding üst yönetimi, Royal Enfield temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdi.

KTM’Yİ DE ALABİLİR

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar tanıtım toplantısında Hürriyet’e yaptığı açıklamada MV Agusta, Mutt Motorcycles, F.B. Mondial ve Ultraviolette markalarından sonra beşinci markalarının Royal Enfield olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de motosiklet üretme hedeflerinin de bulunduğunu belirten Ali Kibar, motosiklet dünyasının önemli markalarından KTM’nin Türkiye distribütörlüğü için de ilk sinyalleri verdi.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise, “Uzun yıllardır otomotiv ve havacılık sektörüne parça üretimi gerçekleştiren Kibar Topluluğu olarak, son yıllarda mobilite alanında farklı yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendiriyorduk. K-RIDES ile müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR BÜYÜME PAZARI’

ROYAL Enfield’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Uluslararası Satışlarından Sorumlu Başkanı Arun Gopal ise yaptığı açıklamada, “Türkiye bizim için önemli bir büyüme pazarı, bu nedenle Royal Enfield’ın değerlerini anlayan ve bölgedeki müşteri topluluğu için marka deneyimini geliştirme taahhüdümüzle uyumlu bir ortak seçmeye özen gösterdik. Bu noktada K-RIDES ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’da yeni Himalayan 450 ve K-RIDES ile sunduğumuz diğer modellerimize gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

TOGG’A YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ

TOGG’un ilk modeli T10X, uzaktan yüklenen (OTA- Over The Air) yeni yazılımıyla güncellendi. Kullanıcı beklentileri doğrultusunda geliştirilen T10X, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak. Kullanıcılar, yeni yazılım 1.4.0 ile iklimlendirme programlarını önceden planlayıp, yolculuğa çıkmak üzere T10X’lerine binmeden önce kabin ısısını diledikleri seviyeye de getirebilecekler. Gelen1.4.0 yazılımı ile T10X ekranları yepyeni bir arayüz tasarımına kavuşurken, uygulamalar artık tam ekran görülecek. Kullanıcılar dilerlerse ekran arka planında farklı renk temalarını da seçebilecekler. 1.4.0 ile ayrıca aynı T10X’i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da sunulmaya başlanacak. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak.