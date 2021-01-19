Yepyeni Bir Alışveriş Sitesi: etiketinyarisi.com    

Etiketinyarisi.com; Nurzada Nurdinova isimli bir “kadın girişimci” tarafından, 2018 yılında kurulan bir pazaryeri niteliğinde bir e-ticaret alışveriş sitesidir.

TÜKETİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Günümüzde artık tüketicilerin her alanda indirim günlerini bekleyerek alışveriş yaptıklarını fark eden etiketinyarisi.com bu noktada tüketicilere inanılmaz bir alışveriş fırsatı sunuyor. İnternetten satışın arttığı ve kullanıcıların sadece uygun fiyatlı ürünleri kovaladığı bu yeni dönemde, etiketinyarisi.com tam da adına yakışır şekilde yalnızca %50 ve daha fazla indirimli ürünlerin satışa sunulduğu bir internet sitesi statüsünde.

PEKİ ETİKETİNYARİSİ.COM’ UN FARKI NE?

Etiketinyarisi.com; platformunda gerçekleştirilen tüm ticaretin minimum %50 indiriminin garantörü olduğunu açıkladı. ‘’Her Gün Sezon Sonu’’ mottosu ile akıllarda soru işaretleri oluşturan etiketinyarisi.com, herkese ‘’Ben bu ürünü yarı fiyatına etiketinyarisi.com’ da bulabilir miyim?’’ sorusunu akıllara getirecek, yepyeni bir pazaryeri olma konusunda son derece iddialı.

NE TÜR ALIŞVERİŞLER YAPABİLECEĞİZ?

Etiketinyarisi.com, kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden bebek giyime, anne ve bebek araç-gereklerinden oyuncaklara, elbise, çanta, ayakkabı ve kişisel bakım ürünlerinden tatil turlarına kadar çok geniş bir skalada satışlar gerçekleştiriyor ve bütün bunları sadece %50 ve daha fazla indirimlerle tüketicilerine sunuyor. 7’den 70’e herkesin internetten indirim kovaladığı bu dönemde etiketinyarisi.com’ un bu kovalamacaya bir son vermesi bütün dikkatleri üzerine toplamasına yetti.

ETİKETİNYARİSİ.COM’ DA HER GÜN SEZON SONU

Etiketinyarisi.com’ la belli ki artık hiç kimse, ‘’Fırsatları kaçıracak mıyım?’’, ‘’Acaba bu indirimler kaç gün sürecek?’’, ‘’Kim bilir bu ürün bir daha ne zaman indirime girer?’’ demeden yılın her günü alışveriş keyfini doyasıya çıkarabilecek. Bu yüzden de alışveriş yapmak için sezon sonu indirim bekleyen bütün tüketiciler etiketinyarisi.com’ la rahat bir nefes alacak gibiler.

https://www.etiketinyarisi.com/ayakkabi

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