Swap işlemi nedir! Uzman isimler değerlendirdi...

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti.

Peki, yeniden ekonomi gündemimize gelen swap anlaşmaları ne anlama geliyor? Swap kısaca, ülke para biriminin başka bir yabancı ülke para birimi ile karşılıklı olarak değişiminin yapılması olarak tamlanabilir. Swap anlaşmaları ile ilgili detayları, Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy ve Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ hurriyet.com.tr'ye açıkladı.

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Swap finansal anlamda ele aldığımızda, finansal piyasalarda yapılan değiş tokuş işlemine verilen addır. Bu değiş tokuşa konu olan enstrüman; faiz oranı, para, varlık ya da borç olabilir. Şu anda yurt içi ekonomi gündemimizde yer almakta olan swap işlemi ise, TL’nin diğer bir yabancı ülke para birimi ile karşılıklı değişiminin yapılması konusudur.

Bu işlem kapsamında; karşılıklı anlaşma yapılacak bir ülke ile belirli bir süreliğine, mutabık kalınacak bir kontrat dahilinde Türk Lirası verilerek karşılığında o ülkenin yerel para biriminin alınması söz konusudur. Türkiye bu swap anlaşması ile elindeki TL’leri verecek ve karşılığında ise o ülkenin yerel para birimini alacaktır. Ardından o ülkeden aldığı para birimini ABD dolarına çevirerek bunu kısa vadeli dış borç ödemelerinde ya da rezerv politikasını güçlendirmekte kullanacaktır. Direkt olarak, ABD ile bir swap anlaşması yapılamadığı için şu anda böyle bir ara formül bulunması gündemdedir.

Swap işlemi sonucunda ülkenin rezerv formasyonunda bir iyileşme gündeme geleceği için ve uluslararası piyasalarda da swap anlaşması yapılabildiğine dair de bir kredibilite söz konusu olacağı için TL’nin başta ABD doları ve Euro karşısında değerinin yükselmesini bekleriz. Ancak bu yöntem ile TL’nin değerinin yükseltilmesi çok sürdürülebilir bir durum değildir. TL’nin değerinin yükselmesi, gündemdeki mevcut makro ekonomik risklerimiz ve fiyat istikrarsızlığı devam ettiği müddetçe sınırlı bir süre için mümkün olacaktır diyebiliriz.

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Piyasalarda, Türkiye’nin başka ülkelerle olan swap anlaşmaları yakından izleniyor. Bu hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yeni anlaşmaların yapılacağı müjdesini de verdi. Yeni anlaşmalar TL varlıklar üzerinde sınırlı pozitif bir algı yaratınca, kurlarda da geri çekilmeleri destekliyor. Peki bu haberler önem arz ederken, swap nedir neden buna ihtiyaç duyulur. Biraz buna bakmak gerekiyor.

Sözlük anlamına bakıldığında, swap, takas anlamına geliyor. Bir diğer anlamda, değiş-tokuş olarak ifade edilebilir. Küresel anlamda likidite krizi yaşanılan 2000’li yılların sonunda swap hattı uygulaması artmaya başladı. Böylelikle, merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara vererek, yabancı para birimini alabiliyorlar. Türkiye’de en son Çin ile swap anlaşma haberinin ardından dört banka ile görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Salgın nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin döviz gelirlerinde azalma meydana geldi. Bu azalmayı önlemek için dış finansmana ihtiyaç bulunuyor. Bu anlaşmalar bu açıdan fayda sağlayabiliyor. Swap anlaşmasının bir diğer faydası olarak, döviz kurlarında yaşanan oynaklık sonucu çıkacak risklerin etkisini azaltmak olarak da ifade edilebilir.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın