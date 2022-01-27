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Yeni Zelanda enflasyonda 30 yılın en yüksek seviyesinde

#Yeni Zelanda#Enflasyon#Faiz
Yeni Zelanda enflasyonda 30 yılın en yüksek seviyesinde

Resmi rakamlara göre, Yeni Zelanda'nın yıllık enflasyon oranı geçen yılın sonunda otuz yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Yeni Zelanda'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2021'in son üç ayında yüzde 5,9 artarak 1990 ortasından bu yana en hızlı artış oranı oldu.

Bu durum Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) artan yaşam maliyetlerini azaltmak için daha fazla adım atacağını neredeyse kesin kılıyor.

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Ekim ayında Yeni Zelanda, pandeminin başlamasından bu yana faiz oranlarını yükselten ilk ekonomilerden biri oldu.

Stats NZ, inşaat ve konut kiralama fiyatlarının arttığını, benzin fiyatlarının da 2021'in son çeyreğine kadar yılda yüzde 30 artış gösterdiğini belirtti. 

RBNZ, son iki toplantısında oranları iki kez artırdı. Merkez bankası enflasyon ve yükselen emlak fiyatlarıyla mücadele etmek için daha fazla adım atmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

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