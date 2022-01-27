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Son dakika... Bircan Bali acı olayı anlattı: Ece Erken'den haber alamıyoruz!

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Bircan Bali
Son dakika... Bircan Bali acı olayı anlattı: Ece Erkenden haber alamıyoruz

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Şafak Mahmutyazıcıoğlu 42 yaşındaydı. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ece Erken'e ulaşamıyoruz.

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Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

'ARTIK ÖLSEM DE GAM YEMEM'

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil canlı yayında yaptığı açıklamada "Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerine boşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün 'artık ölsem de gam yemem' demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum" dedi.

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#ECE ERKEN#ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce evlenmişti...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali ise "Kıymetli abim. Vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz tutku dolu bir ilişkisi vardı. İlk günden beri tanık olduğumuz... Şafak abi çocuklarına çok düşkün bir babaydı. Önce şoförüne ateş etmişler sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın" şeklinde konuştu.

"ECE'DEN HABER ALAMIYORUZ"

Yakın arkadaşı Ece Erken'den saatlerdir haber alamadıklarını söyleyen Bali, sözlerine şöyle devam etti: "Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor."

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