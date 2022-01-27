Son dakika... Ukrayna'da silahlı saldırı: En az 5 ölü

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Ukrayna'nın doğusundaki bir havacılık fabrikasına silahlı saldırı meydana geldi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bir ulusal muhafızın fabrikada ateş açtığı olay nedeniyle en az 5 kinin öldüğünü duyurdu.

Polis, Ukrayna'da bir ulusal muhafız askerinin Perşembe günü ülkenin doğusundaki bir füze ve roket fabrikasına ateş açarak beş asker arkadaşını öldürdüğünü ve beşini de yaraladığını söyledi.

Dnipro şehrinde gerçekleşen olayda Kalaşnikof tüfeği ile saldırıyı düzenleyen kişinin kaçtığı belirtiliyor.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, yerel saatle sabah 03:40'ta gerçekleşti.

Açıklamada Ulusal Muhafızlar Komutanı Nikolai Balan'ın olay yerine sevk edildiği belirtildi ve 'Suçun nedenleri henüz bilinmiyor' denildi.

Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Dnipro'da bulunan fabrika, bir zamanlar kıtalararası balistik füzelerin üretim yeriydi.