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Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak

#Türkiye Sigorta Birliği#Bes#Atilla Benli
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’ne yönelik teklifin TBMM’de yasalaşmasının ardından açıklamalarda bulundu: “BES, gelen yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi hâline geliyor. BES ve OKS’deki toplam katılımcı sayısının 17 milyona; toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz.”

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’ndaki değişikliklerin Meclis’te kabul edilmesiyle, sistemde bulunan ve sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara sunulan önemli fırsatlara değindi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütünsel yapıya kavuşarak ‘tasarrufun merkezi’ hâline geldiğine de dikkat çeken Atilla Benli sözlerine şöyle devam etti: “%25 devlet katkısının %30’a çıkarılmasının yanı sıra  yeni düzenlemeyle hayatımıza giren;  tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri verilmesi, OKS’de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkânı tanınması, kısmi çekiş ve temlik imkânı bir bütün olarak düşünüldüğünde sektörümüze güç katacak gelişmeler. Bu doğrultuda, yeni katılımcı sayısının artmasını, %30’a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin yükselmesini bekliyoruz. 2021 Mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES’e olan ilginin sonucunda, yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayımızın da 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Böylece BES’teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz.”

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“BÖYLESİNE GÜÇLÜ DESTEK BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE YOK”

TSB Başkanı Atilla Belli, Kanun’daki en önemli değişikliğin devlet katkısının yüzde 30’a yükseltilmesi olduğunu vurguladı. “Devlet katkısının tüm katılımcılarımız için %30’a çıkarılması; sistemimize olan güvenin ve tasarrufların artırılmasına verilen önemin işaretidir” diyen Benli, bu gelişmenin, tüketimden tasarrufa geçişin ve sistemdeki tasarrufları ciddi oranda artırmanın bir adımı olacağının altını çizdi.  Benli, 2022 yılında asgari ücretin 5.004 TL’ye yükselmesi ve devlet katkısının da %30’a çıkarılmasıyla devlet katkısı üst limitinin 18.014 TL’ye ulaşacağını, otomatik katılım sisteminde de sözleşmesi olan katılımcıların toplamda 36 bin TL devlet katkısından faydalanabileceğine de vurgu yaparak, “Bireysel emeklilik sistemine devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum.” dedi.

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BES’te yeni dönemde diğer önemli yeniliklerden birinin de 45 yaş üzeri çalışanlara OKS’ye girme hakkının tanınması olduğuna dikkat çelen Benli: “45 yaş üstünde çalışanlardan OKS’ye girebilme yönünde çok talep aldık.  Bu talebin karşılanması sistemin gelişmesi kapsamında çok değerli. Sektörümüzü büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz. Yeni düzenlemelerle sunulan tüm imkânlar bu açıdan çok önemli.” diye konuştu.

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BES, HAYAT BOYU YANINIZDA OLACAK BİR ‘KUMBARAYA’ DÖNÜŞÜYOR

Yaşam standardının emeklilik döneminde korunabilmesi için ‘sistemde kalmanın’ çok önemli olduğuna işaret eden Benli, yeni dönemde bu yönden en önemli yeniliğin ise katılımcılara Kısmi Çekiş Hakkı’nın tanınması olduğunu ifade etti.

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Benli; katılımcıların konut alımı, evlilik ve eğitim gibi durumlarda oluşacak ihtiyaçlarını karşılamak için BES’teki tüm birikimlerini almaları yerine ‘kısmi çekiş hakkı’ ile bir hak kaybına uğramadan tasarruf edebileceklerine dikkat çekti. Bu yeni düzenleme ile sistemin hayat boyu kullanılan avantajlı bir birikim kumbarasına dönüşerek daha fazla ilgi göreceğini vurguladı.

“Bu yeni hakkın; sisteme olan ilgi ve taleple beraber, sistemde kalıcılığı da önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor” diyen Benli, katılımcıların BES’teki tasarruflarının kesintisiz sürmesini sağlayacak bir diğer önemli düzenlemenin de BES birikimlerinin temlik edilebilmesi olacağını belirtti. Benli, bu düzenlemenin amacının katılımcılara BES birikimlerini temlik ederek uygun koşullarda krediye erişim imkânı tanınması olduğunu söyledi.  

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#Türkiye Sigorta Birliği#Bes#Atilla Benli

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