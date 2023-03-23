‘Yeni ALTAY’ Tankı test için gün sayıyor

Haberin Devamı

Yerli mühendis grubu ve işçileri ile geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi için üretilen ALTAY Tankı, basın mensuplarına tanıtıldı.

Türkiye’nin en kapsamlı, Avrupa’nın ise sayılı motor test alanına sahipliği yapan, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki General Ali Fuat Cebesoy Kışlası 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı üretim tesisleri, ALTAY Tankı için kapılarını basın mensuplarına açtı. TSK’ye bağlı olan fabrikanın 25 yıllığına BMC şirketine 21 Ağustos 2019 yılında kiralanması ile ALTAY Tankının üretimine başlandı. Fabrikada, yaklaşık 120 TSK personeli görevli olmak üzere toplamda bin 194 personel çalışıyor.

Alman İhracat Lisansı engeli nedeni ile tasarımı yenilenen ALTAY Tankı, yerleştirilen yeni sistemler ile tamamen yerli hale getirildi. Tankın yenilenen modelinde, aktif koruma, geliştirilmiş zırh, yenilenen atış kontrol ve araç kontrol sisteminin yanı sıra güç grubunda da önemli değişiklikler yer aldı. TSK’ye test için 2023 yılının Nisan ayının son haftası beklenirken, 2024 yılında da testlerin tamamlanması bekleniyor. Testlere Kore’de temin edilen güç gurubu ile girecek olan ALTAY Tankı, 2026 yılında BMC POWER tarafından geliştirilen ve Arifiye’deki tesiste çalışmaların sürdüğü bin 500 BG gücündeki BATU güç grubu ile üretimi devam edecek.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dost ve müttefik ülkelere ihracatı konusunda talep olduğu belirtilen ALTAY Tankının seri üretime geçmesi halinde proje, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) kurulacak 840 bin metrekarelik alana taşınacak.Etkinlikte BMC Savunma Arifiye Tesisleri’nde Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin en önemli projelerinden Ana Muharebe Tankı ALTAY’ın yanı sıra, TSK‘nin operasyonlarında aktif olarak kullandığı ve sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, Yeni Nesil Zırhlı Araç ALTUĞ 8x8 ve tesise kazandırılan yerli ve milli projeler ile yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

“ÜRETİMİ TSK’NİN İZİN, ONAYI VE DENETİMİNDE YAPIYORUZ”



Etkinlikte, Arifiye’de bulunan tesislerin TSK’nin bir malı olduğunu ve şirket olarak tesisi 25 yıllığına kiraladıklarını belirten BMC Genel Müdürü Murat Yalçıntaş “Arifiye tesisleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin malıdır. Bizler burada 25 yıllığına üretim yapıyoruz. Bu üretimi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin izin, onayı ve denetiminde yapıyoruz. Bu fabrikada çalışan yabancı uyruklu hiç kimse yok. Burada üretilen Altay tankı başta olmak üzere yerli ve milli motorlar ve diğer tüm araçların fikri mülkiyet hakkı devletimize aittir. Bu tesislerdeki her türlü üretim ve satış devletimizin izniyle yapılmaktadır. BMC Savunma şirketimizin hizmet amacı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daha ileriye gitmesi ve daha güçlü olmasıdır.” dedi.

Haberin Devamı

Yeni ALTAY tankının ilk iki adedinin üretiminin son aşamaya geldiğini ve Nisan ayının sonunda bu tankları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne test için teslim edileceğini ifade eden Yalçıntaş “Ankara’da bulunan bir organize sanayi bölgesinde yeni fabrikamız için yer satın aldık. ALTAY’ın seri üretimini de inşallah burada gerçekleştireceğiz” dedi.

“ALANINDA EN YETKİN EKİBİ ARİFİYE TESİSLERİ’NDE BİR ARAYA GETİRDİK”



Açılış konuşmasının ardından sektör temsilcilerine BMC Savunma bünyesinde devam eden ALTAY Ana Muharebe Tankı seri üretimi, Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, Leopard2A4 Tankı modernizasyonu ve BMC tarafından en son teknolojik yeniliklerle geliştirilen Yeni Nesil Zırhlı Araç ALTUĞ 8x8 projeleri hakkında bilgiler veren BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, “Türkiye’nin alanında en yetkin zırhlı araçlar tasarım ve üretim ekibini Arifiye Tesisleri’nde bir araya getirdik. Ordumuzun en önemli tesislerinden biri olan fabrikanın altyapısını, çalışma ve üretim alanlarını yeniledik. Verimliliğin arttırılması yönünde de birçok projeyi gerçekleştirdik ve bu kapsamda 3 yılda tesiste çok ciddi yatırımlar yaptık” dedi.



Basın mensuplarının sorularına istinaden ALTAY Tankı konusunda da açıklamalarda bulunan Karaaslan, yurt dışından tedarik edilmesi öngörülen motor ve transmisyon gibi alt sistemlerin ihracat izinleri sebebiyle teslim alınamadığını bu nedenle projenin geciktiğini ama bu gecikme vesilesiyle tamamen farklı Yeni ALTAY tankının geliştirildiğini söyledi.



BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ise yerli ve milli motor projeleri hakkında gelinen son nokta hakkında bilgi verirken Altay için kullanılacak BATU güç grubu için çalışmaların hızla devam ettiğini ve 2026 yılı ikinci yarısından itibaren “Yeni ALTAY”ların BMC Power üretimi yerli ve milli güç grupları ile seri üretimine geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

Haberin Devamı