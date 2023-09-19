Yedinci fabrikasını açmayı planlayan Tesla’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye daveti... Fabrikanın yeri bile hazır

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ELEKTRİKLİ araç üreticisi Tesla’nın yedinci fabrikasına karar vereceği süreçte Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüz yüze görüşmesi heyecan yarattı. New York’taki Türkevi’nde yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’a yeni Tesla fabrikasının Türkiye’de kurulması yönünde davette bulundu. Görüşmenin detaylarını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı: “Cumhurbaşkanımız, Togg ile elektrikli araç üretimine adım attığımızı anlatarak, Tesla’nın Avrupa’daki 2’nci, dünyadaki 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için destek vermeye hazır olduğumuzu söyledi. Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye’nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti.”

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Peki, gerçekten Tesla’nın Türkiye’de bir ‘Gigafactory’ kurma ihtimali var mı?

DÜNYA YARIŞIYOR

ABD’de 4, Çin ve Almanya’da birer adet olmak üzere toplamda 6 adet fabrikası bulunan Tesla aslında uzun süredir kuracağı yeni fabrika için araştırmalar yapıyor. Çünkü, şirketin yılda 20 milyon adet üretime çıkma hedefi bulunuyor. Mevcut fabrikaların üretim kapasiteleri 2 milyon adet bandında. “Birkaç yıl içerisinde 10-12 adet Gigafactory inşa etmeyi düşünüyoruz” diyen Tesla CEO’su Elon Musk, yedinci fabrikanın duyurusunu yıl sonuna kadar yapabileceğini söylemişti. Ancak, bu fabrikanın nerede olacağıyla ilgili detay vermemişti. Kurulduğu bölge için ciddi bir istihdam ve ekonomik kalkınma sağlayan ‘Gigafactory’le ilgili ise Suudi Arabistan dahil birçok ülke devrede. Musk,geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni’yle de görüşmeler yapmıştı.

VW VAZGEÇMİŞTİ

5 milyar Euro’nun üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen Gigafactory’ler için en kuvvetli aday ülkeler ise Kanada, Fransa, İspanya ve Hindistan. Görüştüğümüz sanayi çevrelerine göre, Türkiye’nin en azından yedinci ‘Gigafactory’ için ihtimali çok yüksek değil ancak olur da karar verilirse Tesla’nın fabrika kuracağı yer bile hazır. Alman Volkswagen’in birkaç sene önce yatırım yapmaya karar verdiği ancak politik sebeplerden ötürü bu yatırımdan vazgeçtiği Manisa’daki arazi, altyapısı ve liman bağlantısıyla şu anda en ideal lokasyonlardan birisi olarak öne çıkıyor. Genel görüş ise söz konusu fabrika için olmasa bile Tesla’nın önümüzdeki yıllarda kurmayı planladığı yeni Gigafactory’ler için Türkiye’nin önemli bir aday olabileceği yönünde.

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TÜRKİYE’DE TESLİMATLAR 15 BİN ADEDE KOŞUYOR

- NİSAN ayında Türkiye’de satışlara başlayan Tesla, pazara girer girmez çok büyük bir taleple karşılaştı. Eylül ayına kadar 5 bin adedin üzerinde Model Y teslimatına ulaştığı tahmin edilen şirketin yıl sonuna kadar ise Türkiye’de 15 bin adetlik araç teslim edeceği ve Almanya’daki fabrikanın üretim planlamasına göre bu rakamı aşabileceği öngörülüyor.

ALTI TESİSTE 2 MİLYON ÜRETİM

1- Gigafactory Berlin: 5.5 milyar Euro yatırımla hayata geçirilen fabrikada Model Y üretimi gerçekleştiriliyor ve yıllık üretim kapasitesinin 375 bin adet olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de satışa çıkan Model Y’ler de bu fabrikadan geliyor.

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2- Gigafactory Şangay: Tesla’nın en çok üretimi gerçekleştirdiği Çin’deki fabrikada yıllık üretim 750 bin adedi aşıyor ve Model 3 ile Model Y modelleri burada üretiliyor.

3- Gigafactory Nevada: Panasonic ortaklığında 2710 tipi silindirik pil hücrelerinin yanı sıra tahrik parçaları, enerji depolama sistemleri gibi tedarik parçaları üretiliyor.

4- Gigafactory Teksas: Yıllık 250 bin adedin üzerinde üretim kapasitesi bulunan Teksas fabrikasında Model Y’nin tüm versiyonları banttan iniyor.

5- Gigafactory New York: Güneş enerjisi panelleri, enerji depolama sistemleri ve ‘supercharger’ isimli şarj istasyonlarının üretimi burada gerçekleştiriliyor.

6- Kaliforniya: Tesla’nın ilk büyük fabrikalarından olan Kaliforniya fabrikasında yılda 650 bin adet üretim yapılıyor. Üretilen araçlar ise Model S, Model X, Model 3 ve Model Y şeklinde sıralanıyor.

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MUSK’TAN STARLİNK TEKLİFİ

GÖRÜŞMEDE Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uydu interneti erişimi üzerine çalışmalar yapan Startlink uydu hizmeleriyle ilgili yatırımları da gündeme geldi. Musk, Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini iletti ve Türkiye’nin bu alandaki yetkili kurumlarıyla çalışmayı planladığı belirtildi. Starlink, SpaceX tarafından uzak lokasyonlara düşük maliyetli internet sağlamak amacıyla geliştirilen bir uydu ağının adı olarak biliniyor. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin adet Starlink uydusu yörüngede bulunuyor ve şirket toplamda 42 bin adet uyduyu yörüngeye göndermeyi planlıyor.

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WHERE İS YOUR WİFE?*

ELON Musk görüşmeye en küçük çocuğu X Æ A-12 ile katıldı. Toplantıda Musk’ın oğluna top hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a dönerek “Where is your wife?* (Eşiniz nerede?)” diye sordu. Musk ise eşi ile ayrı olduğunu bu nedenle oğluyla birlikte geldiğini söyledi.