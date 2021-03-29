Yatırımcıların aklına 2017 yılı geldi… Bitcoin’deki yükselişlerin sonu ne olacak?

Şangay merkezli kripto para BTCC'nin kurucusu Bobby Lee'nin Bitcoin ile ilgili sözleri coin pazarında ses getirdi. Bitcoin 2017 yılında en çok konuşulan konulardan biri olmayı başarmış ve 20 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Ancak sonrasında 4 yıla yakın süren bir *ayı sezonu gerçekleşmiş ve fiyat 2018 Aralık'ta 3300 dolara, Mart 2020'de 4500 dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin için *boğa sezonunun 3-4 yılda bir geldiğini belirten Lee, kripto paranın 2013'te ve 2017'de 10-20 kat değer kazanmasını örnek gösteriyor. Piyasadaki en eski altcoinlerden BTCC'yi 2011'de kuran Lee, Bitcoin'in 300bin dolara kadar çıkma potansiyelinin olduğunu söylerken boğa sezonunun sona ermesiyle söz konusu kazançların yüzde 80-90 oranında erimesini de beklediğini belirtiyor. Lee'ye göre boğa sezonu döngüsü 3-4 yılda bir gerçekleşiyor ve tarih kendini tekrar ederse Bitcoin için kış gelebilir.

Tabii ki bunlar varsayım, ancak akla birçok soruyu da getiriyor:

2020 Mayıs'ından bu yana yüzde 800 yükseliş gösteren ve bugünlerde 56 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin'i 2021'de ve sonrasında neler bekliyor?

Tarih tekerrür mü edecek yoksa kurumsal oyuncuların girmesiyle kripto paralar döngüyü bozacak mı?

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik ve Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, Bitcoin’in 4 yılda bir yükseliş ve ardından geri dönüş döngüsünü kıracağını düşünüyor. Uzmanlar, Bitcoin'in seyri hakkında merak edilenleri hurriyet.com.tr için anlattı.

*Boğa sezonu, fiyatların yükseldiği veya yükselmesinin beklendiği bir finansal piyasa anlamına geliyor. Ayı sezonu ise fiyatlarda uzun süreli düşüşlerin olduğu, yatırımcılarda karamsarlığın yaygın olduğu dönemleri ifade ediyor.

2021 için Bitcoin’de yıl içinde nasıl bir seyir bekleniyor?

Helin Çelik: 2021 yılında “tüm zamanların en yüksek seviyesi” rekorunu periyodik olarak tazeleyen Bitcoin’in yıl içerisinde de aksi bir durum yaşanmadıkça yükselen trend doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor. Uluslararası kurumların yaptıkları yüklü alımlar Bitcoin’in piyasa hacmini tek başına 1 trilyon doların üzerine taşıdı. Parasal genişlemeler sürdükçe, sağlanan likiditenin bir bölümünün kripto para piyasasına da kayması beklenebilir. Ayrıca, likit bolluğu enflasyon riskini doğurduğu için kripto paralar güvenli seçenek olmaya devam edebilir. ABD kanadında da yine Joe Biden’ın 3 trilyon dolarlık teşvik için ekonomi danışmanlarıyla görüşme yaptığı biliniyor. Buradan çıkabilecek pozitif bir sonuç, kripto para piyasasına da kayan bir fon akışını tetikleyebilir.

Yusuf Topçu: Bitcoin 2020’nin Mart ayında yaşanan finansal kasırgada 4 bin 500 dolar dip seviyesini görmesinin ardından 1 yıl içerisinde 60 bin doların üzerine çıktı. Büyük kısmı 2020’nin sonu ve 2021’in başında gerçekleşen bu ralliden sonra kripto dünyasının hem içinden hem dışından birçok yatırımcının aklına 2017’de yaşananlar geldi. Zira 2017 birçok kişi için bir travma olmuştu. Bitcoin’in fiyatında, son aylardaki popülaritesinde ve internette görünürlüğündeki artış da o travmayı gün geçtikçe her yönden hatırlatır bir hal almaya devam ediyor.

Sene sonu kaç dolar seviyelerine kadar bir çıkış beklentisi mevcut?

Helin Çelik: Tüm bu verileri tam tersine çevirecek bir haber akışı ya da olay yaşanmadıkça kripto paralardaki pozitif algının devam etmesi beklenebilir. Ancak, likidite az olduğu için oynaklık seviyesi yüksek olan kripto paralarda yaşanan sert düzeltmelere karşı yatırımcının dikkatli olmasında yarar görülmektedir. Yaşanan geri dönüş seviyeleriyle Fibonacci çalışmaları yapıldığında Bitcoin hedefinin 91.682 seviyelerine kadar işaret edildiği görülüyor, ancak bu seviyeye ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda keskin bir tarih vermek yanlış olur. Goldman Sachs’ın çalışmaları doğrultusunda da 100 bin hedefinin altı çizilmişti. Bunun için özellikle 50 bin seviyesinin üzerindeki fiyatlamalar Bitcoin’in tırmanışında anlamlı olacaktır.

Yusuf Topçu: 2021 yılına çok güçlü giren Bitcoin, dünya gündeminde kapladığı alanını her zamankinden daha da artırmış durumda. Son haftalardaki düşüş ise büyük bir ayı piyasasına girildiği beklentilerini güçlendiriyor. Düşüşlere rağmen 50 bin doların üzerinde tutunan Bitcoin’in yeni yıla 30 bin dolar seviyelerinin biraz altında giriş yaptığı düşünüldüğünde, şu an yaşadığı düzeltmeyi sert olarak nitelemek biraz abartı kaçabilir.

Bitcoin’de 4 yılda bir yükseliş, sonra geri gidiş döngüsü bekleniyor mu yoksa kripto para bunu kırabilir mi?

Helin Çelik: Bitcoin’i eskiden olduğu gibi kalıplara sokarak açıklamaya çalışmak şu an meydana gelen kurumsal ilgiyi yok saymak olur. Bir yatırımcı alışkanlığı elbet var, ancak her 4 yılda bir düşüş olacak diye bir beklenti yok. Aksine 4 yılda bir ödül yarılama (halving) olduğu için arz giderek kısıtlı hale gelecek. Bitcoin’e olan ilgi zaman içerisinde artmaya devam ederse tam tersi senaryo görmek mümkün.

Yusuf Topçu: Bitcoin’de 4 yılda bir gelen yükseliş ve ardından düşüş periyodu geldiği inanışı en son 2017 yılında kendini tekrar etmişti. Kripto para bu döngüyü kıracaksa 2021 yılında kırması, 2017 yılında kırabileceği ihtimalinden çok daha fazla.

Eğer bu döngü kırılacaksa veya devam edecekse neler bunda etkin olur?

Helin Çelik: Bu döngü için kurumsal alımlara, talep düzeyine ve küresel ekonomideki gelişmelere bakmak lazım. Kripto paralara pozitif etki edebilecek gelişmeler devam ettiği müddetçe piyasanın derinleşmesi ve belli kalıplardan çıkılması söz konusu olacaktır. Halving fiyatlaması da buna dahildir. Yatırımcı direkt belli koşulları fiyatlamaktansa duruma göre hareket etmeyi seçecektir. Pandemi sürecinde oluşan ilgi bunun en güzel örneklerinden biri.

Yusuf Topçu: Tesla başta olmak üzere dünya çapında tanınan ve bilinen markaların Bitcoin teknolojisini ödeme sistemlerine entegre etmesini en önde gelen etmen olarak görüyorum. Bitcoin esasında kendisini dijital altın olarak görmek istiyor ve ödemelerde kullanılmayı amaçlıyor. Yatırım veya spekülasyonların dışında Bitcoin, arz kısıtları dolayısıyla bireyselden sonra kurumsal kesimin de tercih ettiği güvenilir ödeme aracılığını yapmayı hedefliyor. Tabii ki bütün bu saydığım amaç ve hedefler doğrultusunda da ulus devletlerin para üzerindeki hegemonyalarını tehdit ediyor ve bu da Bitcoin’in devamlı olarak karşısında bulunacak olan en büyük engel.

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