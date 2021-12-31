Yastık ‘altın’dan böyle çıkacak

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İşte, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’a anlattığı altın planındaki detaylar.

ALTIN ATIL DURUMDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki akşam CNN Türk canlı yayında yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları anlattı. Yastık altında tutulan altının bir faydası olmadığını vurgulayan Nebati, “Altının olduğunu biliyorsun, likit olduğunu biliyorsun. Dövizden dolayı da fiyatının arttığını biliyorsun. Sıkıştığın anda senedin, çekin var ödeyemedin, kredi kartının taksidi var paraya ihtiyacın var gidiyorsun, bozduruyorsun. Ama nasıl bozduruyorsun ucuz bir fiyatla alım-satım arasındaki farkla bozduruyorsun. Bu zararı sen niye üstlenmiş oluyorsun birinci zarar sana... İkincisi ekonomiye kazandırmadığın için atıl duruyor” diye konuştu.

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AYŞE TEYZE KUYUMCUYA

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Kadınların bilezik, altın günleri olduğunu ondan öykünen ama yepyeni modellerle, rafineri ve kuyumcularla çalıştıklarını anlatan Bakan Nebati, dünya uygulamalarına baktıklarını da kaydetti ve gelecek haftalarda sisteme yönelik tebliğlerin hızlıca çıkacağını belirtti.

Altınla ilgili enstrümanları çeşitlendirdiklerini söyleyen Nebati, sistemin gelecek ay devreye girmiş olacağını kaydetti. Altınla ilgili her türlü enstrümanın geldiğini, altının kuyumcuya, Darphane’ye teslim edilebileceğini ifade eden Nebati, “Ayşe Teyze çıkacak akredite edilmiş ilk kuyumcuya gidecek” diye konuştu.

ALTINI VER SERTİFİKA AL

“Altını getir. Kaç gram altın getirdin, 14 ayardan şu kadar safa döndürelim veya 14’te, 18’de kalsın veya 22 ayarda kalsın hiç problem değil safa döndürelim sertifikanı verelim bu yöntemlerden bir tanesi. Sen istediğin zaman git sertifikanla al altınını, saf altın karşılığını veya bileziğini al. İstediğin zaman” dedi.

KOMİSYONDAN KURTUL

Bu modelin vatandaşa kârının sorulması üzerine Nebati, “Komisyon’dan kurtulmuş oluyorsun. Aradaki alım-satım farkı yüksek. Cumhuriyet altını alırsanız çok fazla değil ama bilezik falan aldıysanız yüzde 20’si 30’u gidiyor. Zarara uğramayacaksın alım-satım arasındaki fark kadar para kazanıyorsun bu birincisi” şeklinde konuştu.

ÜZERİNE KAR PAYI AL

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Nebati, “İkincisi altınını bende sakladın, ben bu altını işletiyorum. İşletmenin içinde sana bir kâr payı veriyorum. Yastık altında tutuyorsun, alım- satımdan kaynaklanan zararı kurtarıyorsun ya da asgariye düşürüyorsun” derken, altının emanet bırakıldığı için likit olma özelliğini kaybetmediği sertifika da verildiğini vurguladı. Likit olma özelliğini “İstediğin anda bozdurmak” olarak özetleyen Nebati, “Altınını geri almak istiyorsan altınını alırsın, hiçbir kaybın yok, istediğin zaman bileziğini geri alabilirsin.

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PIRLANTA DA GELİYOR

Bileziğini alırken Nasreddin Hoca gibi birinci kısmını gerçekleştiriyorsun bir de doğuruyor. Çünkü bunun kârı var, gelir getirisi var bunu alıp dönüyorsun bir bilezikle dönmüyorsun bir bilezik bir de kopçası ile dönüyorsun. Veya bir de cumhuriyet altını ile dönüyorsun” diye konuştu.

Nebati, sistemle ilgili bilgi verirken, “İstanbul’da yükseklerde başka bir alışkanlık var pırlanta” diyerek, pırlanta ile ilgili de bir çalışmanın olduğunun sinyalini verdi.

5 BİN TON ALTIN VAR

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “4 olur 7 bin ton olur. Ortamala 5 bin ton kabul ediliyor. Bu değeri ekonomiye kazandırmak istiyoruz” dedi. 5 bin ton altının döviz karşılığının 280 milyar dolara denk geldiğini ifade eden Nebati, yüzde 10’nun gelmesi halinde doların daha da aşağıya ineceğini söyledi.

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AYŞE TEYZE NE YAPACAK?

- Ayşe Teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini kuyumcuya ya da darphaneye götürecek.



- Kaç gram götürdüyse ona o kadarlık sertifa verilecek.



- Altınını güncel fiyattan üstelik komisyonsuz bir şekilde sertifakalandırmış olacak.



- Altını işletmeye alınacağı için, sertifikasının bedeli oranında zamana bağlı kar payı da alacak.



- Ayşe Teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip tekrar güncel fiyattan TL’ye çevirebilecek.



- Altın sertifikasının bedeli ile isterse yine altın alabilecek.