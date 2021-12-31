Nebati’ye dair her şey

Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
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Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
Nebati’ye dair her şey
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Bir kere hiç kasmıyor.
Samimiyetine halel getirmemeye çalışıyor.
En aykırı sorulara bile muhatap olmaktan kaçınmıyor.
Sürekli meydan okuyan bir tarafı var.
En karmaşık ekonomi meselelerini, halkın anlayacağı dile çevirmeyi iyi biliyor.
Sözlerimi cımbızlarlar diye bir endişesi yok.
Keyiflendiğinde kahkahasını gizlemiyor.
Muhatabının gözünün içine içine bakıyor.
Bazen sarkastik takılmaktan hoşlanıyor.
Özgüveni yüksek.
20 ARALIK’TAN SÖZ EDERKEN
Keyifleniyor.
Kafa buluyor.
Keyiflendiğini ifşa etmekten ayrı bir zevk alıyor.
“Bu kadarını ben bile beklemiyordum” demekten kaçınmıyor.
Muarızlarını sinir etmekten ayrı bir keyif alıyor.
VİRANŞEHİR’DEN ÇIKMIŞ YOLA
VİRANŞEHİR’de doğmuş. Liseye kadar oradaymış. Liseden sonra İstanbul’a gelmiş.
*
Ta küçüklüğünden beri benzin istasyonları, babasının işleri, abilerinin firmaları... Piyasanın içindeymiş.
*
İstanbul Üniversitesi’nde okumuş. MÜSİAD’da uzun yıllar görev yapmış. Dört çocuğu varmış.
*
Siyasete ta Refah Partisi döneminde ilçe başkanlığıyla başlamış. Fazilet’e geçmiş. AK Parti’den milletvekilliği yapmış. Genel başkan yardımcısı olmuş. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda üç yıldır bakan yardımcılığı görevini yürütüyormuş.
*
İşte böyle bir profil Nureddin Nebati...
BİR GÖZLEMİM VAR
NUREDDİN Nebati, ekran önünde...
Konuşkan, anlatmaya meraklı, sıcak kanlı bir profil çiziyordu.
*
Fakat aynı Nebati...
Reklam aralarında, karşılamalarda, uğurlamalarda...
Biraz mesafeli, daha az konuşkan, birazcık daha resmiydi.
*
Böyle bir gözlemim var.
Ve bana enteresan geldi.
MALİYE’NİN SOPASI
DÖVİZ kurunun düşüşünün ardından fiyatları düşürmeyenlerle ilgili olarak...
“Görecekler Hazine ve Maliye’nin sopasını” demişti ya...
Sordum kendisine...
“Hazine ve Maliye’nin sopası nedir?” diye...
*
“Bugünden itibaren maliyeciler gidecek kapılarına” dedi.
Ve ardından da ekledi:
*
“Maliyecilerin gitmesi, zabıtanın gitmesine benzemez.”
NUREDDİN NEBATİ’NİN KARARLILIK NOKTALARI
Bu üslupla devam etmeye kararlı.
*
“Neysem oyum” diyerek değişmemeye kararlı.
*
Samimiyetsizliğe milim kaymamaya kararlı.
*
Güven vermeye kararlı.
*
Yeni sürprizlerle kamuoyunun karşısına çıkmaya kararlı.
YASTIK ALTI ALTINI ÖYLE BİR ANLATTI Kİ
RAHMETLİ Güngör Uras, ekonomi yazarlığında yepyeni bir anlatım metodu getirmişti.
Ekonomi gündemini “Ayşe Teyze” örneği üzerinden yorumluyordu.
Yani basitleştirerek...
Yani Ayşe Teyze’nin derdine derman olmaya çalışarak.
*
Nebati, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması planını anlatırken...
Tıpkı rahmetli Güngör Uras gibi...
“Ayşe Teyze” örneğiyle olayı anlattı.
*
Süper anlaşılır, acayip sade, ikna gücü çok yüksek bir anlatımdı.
*
İçimden şöyle dedim:
*
Eğer Nebati, bunu birkaç yerde daha bu tarzda anlatırsa...
Ayşe Teyze’ler bileziklerini koşa koşa ekonomiye kazandırırlar.
DOLAR YÜKSELİR Mİ?
NEBATİ’yle programa başladığımız sırada dolar, kafayı biraz çıkarmış gibiydi.
“Eyvah, geliyor mu gelmekte olan?” diye tedirgindim.
Bakan Nebati’nin de biraz tedirgin olabileceğini düşünüyordum.
*
Programın başında “küt” diye sordum:
*
“Endişe etmeli miyiz? Dolar yükseliyor.”
*
Güldü. Rahatmış gibi gözükmeye çalışmıyordu. Çünkü rahattı. Hem de çok rahat.
*
“Bu bir salınımdır” dedi.
*
Eğer ikna olmaya sımsıkı kapalı değilseniz.
Duruşuyla, tavrıyla, bakışıyla, sözleriyle...
Sizi ikna edebilirdi yani.