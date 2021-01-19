Yapay zekâ projesini AB fonu destekleyecek

Toplamda dört projesiyle Horizon 2020’den teşvik desteği alan Vestel, kabul alan son projesinde yapay zekâ sistemleri geliştirerek, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve veri güvenliğini artıran çözümler üretmeyi amaçlıyor.

AR-GE VURGUSU

Vestel’in uzun yıllara dayanan Ar-Ge birikimi ve inovasyon kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel, üretim gücünü dünyanın farklı bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve 1.700 kişilik Ar-Ge ekibinden alıyor. Ar-Ge vizyonumuzun merkezinde Endüstri 4.0, yapay zekâ, mobilite ve bağlanabilirlik bulunuyor.

Bu kapsamda ürettiğimiz projelerin dünya çapında kabul gören programlar tarafından desteklenmesi gurur verici. Geçen yıl ilk Horizon 2020 desteğimizi akıllı ve esnek üretim projemizle almıştık. Bu yıl ise, batarya teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonu çalışmalarını içeren iki projemizle daha destek kapsamına alındık. Ayrıca bu yıl ilk kez bir ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) projesini de bünyemize katarak Ar-Ge gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” açıklamasında

bulundu.