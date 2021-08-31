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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.08.2021 - 06:52 | Son Güncelleme:

Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi

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Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle elektrik faturalarının ödeme tarihleri 3 ay boyunca ertelendi.

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşanan orman  yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları ertelendi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu illerde yaşayan tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemine ilişkin faturalarının tahsisi 3 ay süreyle ertelendi.

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