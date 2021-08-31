Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları ertelendi.



Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, söz konusu illerde yaşayan tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemine ilişkin faturalarının tahsisi 3 ay süreyle ertelendi.

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