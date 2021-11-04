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Yalova Makine İhtisas OSB yüzde 80 doluluğa ulaştı

#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB
Yalova Makine İhtisas OSB yüzde 80 doluluğa ulaştı

Türkiye’deki organize sanayi bölgesi anlayışını değiştirmeyi hedefleyen ve 2022’de hizmete girmesi beklenen Yalova Makine İhtisas OSB’nin yüzde 80 doluluğa ulaştığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Makine sanayisinin yeni üssü olacağız” dedi.

Türkiye’nin en genç ihtisas OSB’lerinden biri olan Yalova Makine İhtisas OSB, 350 sanayi parselinin 278’inin ön tahsisini gerçekleştirerek daha hizmete girmeden yüzde 80 doluluğa ulaştı. Projenin, ihtisas OSB’si olarak planlanmasına rağmen başta otomotiv sanayisi olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizatlar, bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, plastik ürün, cam işleme tesisleri gibi imalatlara da ev sahipliği yapacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Sadece makine sanayisinin değil Türkiye’deki üretimin de yeni üssü olacağız” dedi.

Taşıt Araçları Yan Sanayi OSB de katılınca 620 hektar büyüklüğüne ulaşıldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 470 hektarlık bir alana kurulan Yalova Makine İhtisas OSB, hemen yanı başındaki Taşıt Araçları Yan Sanayi OSB’nin de katılmasıyla 620 hektarlık büyüklüğe ulaştı. “Yerli, yenilikçi, yeşil, yüksek teknolojili ve yalın üretim ilkeleriyle projelendirdiğimiz Yalova Makine İhtisas OSB’nin vizyonu ‘yüksek katma değerli üretim’ olarak belirlendi” diyen Başkan Direnç Özdemir, “Bu vizyonun gereklerini yerine getirmek için sadece fabrikalar yetmez, bir ekosistem oluşturmak gerekir. Bu ekosistem de ancak eğitim ve diğer ihtiyaç unsurlarının OSB içinde olmasıyla yaratılabilir” ifadelerini kullandı.

Yalova Makine İhtisas OSB yüzde 80 doluluğa ulaştı

OSB içinde üniversite, teknoloji geliştirme merkezi, serbest bölge ve model fabrika olacak

Hedefler doğrultusunda 620 hektar alana sahip olmanın avantajını değerlendireceklerini belirten Direnç Özdemir, “OSB’mizin daha inşaatı bitmeden Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile pilot okul protokolü imzaladık. Yalova Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin OSB içinde kurulmasına dair anlaşmamızı da ilgili kurumlarla yaptık. Üniversitelerin bina maliyetleri tarafımızdan karşılanacak ve okula teslim edilecek. Tesis içinde sürekli eğitim merkezinden model fabrikasına, teknoloji geliştirme bölgesinden serbest bölgesine kadar, sanayi ekosisteminin tüm unsurlarını bir araya getiriyoruz. Hedefimiz; yenilik fikrini oluşturacak ve nitelikli çalışan tanımına uygun insan kaynağı yetiştirecek bir meslek lisesi ve akademi, hayat boyu mesleki öğrenmenin bir parçası olacak sürekli eğitim merkezi ve teori ile pratiğin birleşeceği bir model fabrikanın olduğu organize sanayi bölgesi hüviyeti kazanmak” dedi.

OSB tarihinde bir ilk: Kamu Kampüsü

Fikirden ihracata, tüm unsurları bir arada bulundurmak amacıyla, iş fikrinin olgunlaştığı bir teknoloji geliştirme merkezi, test işlemlerinin yürütüleceği TSE Test Kalibrasyon Merkezi, Ar-Ge faaliyetlerinin ve sonrasında üretimin yapılacağı 5 bin ila 350 bin metrekare aralığında fabrikalar ve tüm dünyaya ihracat imkanı sunan serbest bölge Yalova Makine İhtisas OSB içerisinde inşa edilecek. Yalova Makine İhtisas OSB’de bir ilk olarak Kamu Kampüsü de olacağını dile getiren Direnç Özdemir, "Kamu kampüsünde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Birimleri’nin yanı sıra KOSGEB, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TSE Temsilciliği, Sanayi ve Ticaret Odası Temsilciliği ve İŞKUR’un sanayicinin ihtiyaç duyacağı birimleri de yer alacak” şeklinde konuştu.




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