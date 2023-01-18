Yabancıya konut satışında tarihi zirve

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Türkiye gayrimenkul piyasası yabancıların gözde adresi olmaya devam ediyor. Fiyat avantajı ve Rusya-Ukrayna savaşı yabancı talebinde artışı beraberinde getirince, 2022’de rekor satış gerçekleşti. Yabancılara konut satışı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artarak 67 bin 490 oldu. Rusya vatandaşları Türkiye’den 16 bin 312 konut alarak zirveye yerleşti. 2021 yılına göre Ruslara satış yüzde 203 arttı. Yabancıya satışta Rusların payı yüzde 24’ü aştı. Rusya’yı, 8 bin 223 konutla İran ve 6 bin 241 konutla Irak takip etti. Ukraynalılar ise bir önceki yıla göre yüzde 106.6 artışla 2 bin 574 konut aldı.

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İSTANBUL İLK SIRADA

Peki hangi iller öne çıktı? Yabancıya yapılan 12 aylık satışlar değerlendirildiğinde ilk sırada 24 bin 953 konut ile İstanbul yer aldı. İstanbul’un aldığı pay yaklaşık yüzde 37 oldu. Rusların ilk tercihi olan Antalya’da ise 2022 yılında yabancılara toplam 21 bin 860 konut satıldı ve böylece Antalya’nın payı yüzde 32’yi geçti. Antalya’yı 4 bin 316 konut satışı ile Mersin, 2 bin 687 konut ile Ankara ve 2 bin 2 konutla Bursa izledi. Öte yandan toplam konut satışında yabancının payı yüzde 4.5 oldu.

YAKLAŞIK 1.5 MİLYON KİŞİ EV SAHİBİ OLDU

ARALIK ayı satışlarının açıklanmasıyla 2022 tablosu netleşti. Aralık ayında ülke genelinde 207 bin 963 konut satılırken, 12 aylık toplam rakam 1 milyon 485 bin 622 adet oldu. Yıl genelinde, parasının değerini korumak isteyenlerin ve güvenli liman arayanların etkisi ile 2022 satışları geçmiş yıllara yakın seviyede gerçekleşti. Sıfır konut satışları 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalışla 460 bin 79 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise yüzde 0.5 azalarak 1 milyon 25 bin 543 adet oldu. 2022 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 69 olarak hesaplandı. Faizin etkisi ile banka kredili alımlar da ciddi ölçüde azaldı. Kredili konut satışı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 düşüş göstererek 21 bin 796 oldu. 2022 yılında gerçekleşen kredili konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 4.8 gerileyerek 280 bin 320 olarak gerçekleşti. 16 Ocak’ta başlayan kampanya ile sıfır konutta faiz oranı yüzde 0.69’a kadar düştü. İkinci el konutta da faizin düşeceğinin sinyali verildi. Bu hamlelerle yeni yılda kredili satış payında artış bekleniyor.

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FİYATLAR YÜZDE 174 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre kasım ayında konut fiyat endeksi Türkiye genelinde yıllık yüzde 174.3 arttı. Ortalama metrekare fiyatı 16 bin 984 liraya çıktı. İstanbul’da konut fiyatları yıllık yüzde 186.3, Ankara’da yüzde 181.6, İzmir’de yüzde 176 oranında artış gösterdi. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 26 bin 904 liraya ulaştı. Ankara’da 12 bin 445 lira, İzmir’de ise 20 bin 861 lira olarak açıklandı.