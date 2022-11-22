Yabancı emlakçı konutu uçurdu

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Fahiş kira artışları sorunun yanına bir de ‘yabancı emlakçı’ sorunu eklendi. Antalya’da durum öyle bir hal aldı ki; Antalya Emlak Komisyoncuları Odası’nın tespitine göre kayıt dışı çalışan Rus ve Ukraynalı emlakçı sayısı mesleki belgeli çalışan yerli emlakçı sayısının üzerine çıktı. Yabancı emlakçıların da kira ve satış fiyatlarını yukarı çektiği belirtildi. Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar şunları söyledi:

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PANİK HAVASI VARDI

“Ukrayna-Rusya savaşıyla emlak sektörü inanılmaz bir dönüşüm içine girdi. Hızla artan göç dalgasıyla birlikte önce kira bedellerinde hızlı bir yükselişle karşılaştık. Çünkü yabancılar panik havasıyla kente gelmiş ve barınacak yer arıyorlardı. Yerli ev sahipleri ve bazı meslektaşlarımız maalesef bu durumu fırsata çevirmeye çalıştı. Özellikle eşyalı daireler bir anda piyasanın 2-3 katı fazlasına kiraya verilmeye başladı. Bunu gören ev sahipleri kontratı olan yerli kiracılarından da benzer bedeller istemeye başlayınca sistem tamamen allak bullak oldu. Temmuz ayına geldiğimizde gerçekçi olmayan kira bedelleri nedeniyle çok ciddi mağduriyetler ortaya çıktı. Kiracılar kira ödeyemedi, ev sahipleri ise adliyenin yolunu tuttu. Kötü örnekler piyasanın rahatlamasını ev sahipleri ve emlakçıların gerçekçi rakamlar üzerinden ticaret yapmasını sağladı.”

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SAYI 10 BİNE ULAŞTI

“Tam fahiş kira balonu patladı derken karşımıza yabancı emlakçı sorunu çıktı” diyen Çağlar, şunları söyledi: “Bu kentte 200 bine yakın yerleşik yabancı var. Göç dalgasıyla birlikte Antalya’da kayıt dışı emlakçılık yapan Ukraynalı ve Rus sayısı da tahminen 10 bine ulaştı. Bu kişiler yüzlerce kişilik WhatsApp gruplarıyla emlak piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Hiçbir kayıtları yok ama kısa sürede Antalya emlak piyasasını kontrol eder hale geldiler. Biz o gruplara giremiyoruz çünkü bizi almıyorlar. Oda olarak 5 bin TL olarak belirlediğimiz bir kira onların portföyüne girince bir anda 12-15 bin TL’ye çıkıyor. Ev satışlarında da durum maalesef böyle. Evini satmak veya kiralamak isteyen kişiler yerli emlakçılar yerine bu kişilerle çalışıyor. Tabii bu durum piyasanın tamamını etkiliyor. Olan da Türk vatandaşına oluyor. Çünkü yabancı emlakçıların belirlediği fiyatlar üzerinden bir Türk vatandaşının ev kiralaması veya satın alması neredeyse imkansız.”

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Konuyu Antalya Valiliği, Vergi Dairesi Başkanlığı ve ilgili belediyelerle paylaştıklarını ve denetimlerin artırılmasını istediklerini dile getiren Çağlar, “Kaçak emlakçılara yönelik hazırladığımız özel dosyayı da ay sonu itibariyle Ankara’ya gidip ilgili bakanlıklara sunacağız. Çünkü bu sorunun çözümü denetimden geçiyor. Yeterli ve doğru denetim olursa hem kira hem de satış bedelleri kısa sürede normale döner” dedi.