WPP ve Trendyol yılın en hareketli alışveriş dönemi öncesi e-ticaretteki fırsatları tartışacak

Sektör için böylesine kritik bir dönemde, WPP ve Trendyol sektör için ufuk açıcı ve e-ticarete yön verecek bir online etkinlik düzenliyor. 3 Kasım günü saat 10-12 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Trendyol ve WPP’den sektörün deneyimli isimleri, COVID-19 etkileri ile e-ticaret dinamiklerinin nasıl değiştiğini ve bu değişimin nasıl iş fırsatına çevrilebileceği derinlemesine tartışılacak. Etkinlikte, ayrıca Trendyol yetkilileri tüketici değişimleri ile birlikte Trendyol’dan en iyi şekilde faydalanarak nasıl iş fırsatları yaratabileceğini, sektörel içgörüler ve örneklerle paylaşacak.



Sektörde böylesine önemli ve fayda yaratacak bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü çok heyecanlı olduğunu paylaşan WPP yönetim ekibi: “Değişimleri sürekli takip ediyor ve bu değişimin markalarımız için bugün ve gelecekte ne anlama geldiğine odaklanmaya devam ediyoruz. Markalarımızın gündeminde olan sorulara cevap verebilmek adına onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.



Trendyol CMO’su Erdem İnan, “Türkiye'nin Trendyol'u olarak müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak ve iş ortaklarımızın işlerini büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 10 yılda Türkiye’nin en büyük internet şirketi ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olduk. Ekip olarak her gün daha iyisini hedefliyor, kendimizi durmadan geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi paylaşarak ülkemizin dijitalleşmesine ve ekosistemimize katkı sağlıyoruz. Trendyol olarak deneyimlerimizi katılımcılarla paylaşacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu.



Wavemaker CEO’su Serdar Aytok, “Wavemaker olarak işimizi, içinde olduğumuz kategoriyi, ekiplerimizi büyütmenin, geliştirmenin her zaman daha iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz, ve her güne bu arayışla başlıyoruz. Uzun zamandır iş ortaklarımızdan biri olan Trendyol bunu çok iyi başarıyor. Bu başarının arkasındaki bakış akışını hep birlikte dinleyeceğimiz bu organizasyonu WPP ailesi olarak hayata geçireceğimiz için heyecanlıyım” dedi.



Wavemaker Yönetici Ortağı Sibel Ülkü’nün moderatörlüğünü yapacağı online etkinliğe Trendyol CMO’su Erdem İnan, Trendyol Pazarlama Müdürleri Fatih Öztürk, Merve Akbıyık ve Eslem Diker katılacak.



Etkinlik süresince ayrıca katılımcıların da merak ettikleri sorular cevaplanacak. Daha fazla detay WPP ve Trendyol tarafından etkinlik sonrası paylaşılacak.