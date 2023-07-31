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Prim, borç yapılandırma ve MTV ödemeleri için süre uzatıldı

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#Vergi#Borç#Yapılandırma
Prim, borç yapılandırma ve MTV ödemeleri için süre uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 17:10

SGK'dan alınan bilgiye göre son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7440 Sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksit, Gelir Vergisi 2. taksit ve MTV 2. taksidinin ödeme süresinin 4 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

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SGK'dan yapılan yazılı açıklamada; sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtilerek, "Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasına dayanılarak 03 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir" denildi.

MTV ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, 7440 Sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksit, Gelir Vergisi 2. taksit ve MTV 2. taksidinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023'e kadar uzatıldı.

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#Vergi#Borç#Yapılandırma

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