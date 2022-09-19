VedaCars: 6+6 uygulaması agresif büyüyen 2. el şirketlerini fabrika ayarlarına döndürdü

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Ticaret Bakanlığı’nın ‘sıfır kilometre’ araçların ikinci el araç olarak satılmasını engellemek üzere şirketlere getirdiği 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aynı işi ticaret haline getirmiş bireylere yönelik “100 bin mükellefi tespit ettik” açıklaması, ikinci elde talebi ve fiyatları geriletti. Bu durum hızlı büyüyen Arabam.com, Carvak, Otoplus ve VavaCars gibi birçok kurumsal ikinci el araç şirketinin operasyonlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Pazarda gerileme sürerken bu şirketlerin en büyükleri arasında yer alan ve 2018 yılında Lawrence Merritt tarafından kurularak ilk operasyonlarını Türkiye’den başlatan VavaCars, geçtiğimiz günlerde 200’e yakın çalışanının işine son verdi. Karar, çalışanlara online toplantı aracılığıyla duyurulurken, işine son verilen çalışanların genellikle saha operasyonlarını yürüten ekipten olduğu öğrenildi.

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‘MAKRO ŞARTLAR’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan VavaCars temsilcileri, işten çıkarmayla ilgili iddiaları doğruladı ancak tam olarak kaç kişiyle yolların ayrıldığı bilgisini paylaşmadı. Yapılan açıklamada, “Mevcut makro şartlar göz önünde bulundurulduğunda, kapasite fazlası sebebiyle bazı çalışanlarımızla yollarımızı ayırma kararı aldık. 37 milyon dolarlık C serisi yatırım turumuzu başarıyla tamamlamamızla birlikte, müşterilerimiz adına yenilik ve yatırım yapmaya devam etmek için ihtiyacımız olan tüm kaynaklara sahibiz. Hedefimiz, bu senenin sonunda kâra geçmek; bu da işimizin Türkiye tarihinde en hızlı büyüyen startup şirketi olmakla kalmayıp, büyümeye en elverişli şirketler arasında olduğu anlamına geliyor” denildi. Şirket, henüz bir kaç ay önce yaptığı açıklamada bu yıl için 200 milyon dolar yatırım kararı aldıklarını ve çalışan sayısını 280’den 1.000’e çıkaracağını duyurmuştu. Öte yandan, gözler şimdi diğer büyük ikinci el şirketlerine çevrildi. Söz konusu şirketlerden şimdilik bir işten çıkarma veya şube kapatma adımı gelmedi ancak uzmanlar zorlu piyasa koşullarında benzer bir adımı diğer şirketlerden de bekliyor.

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6+6’NIN ETKİLERİ

Pandemiden sonra sıfır araçlardaki tedarik sorunu ve kurdaki hareketler nedeniyle otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi ikinci el pazarını canlandırırken bu alandaki şirketler ciddi bir rekabete tutuşmuştu. Edindiğimiz bilgilere göre, bazı şirketler uzun bir süre kâr amacı gütmeden yüksek fiyattan araç alıp uygun fiyattan satış yaptı. Hatta bir dönem rakip şirketler fiyat politikasından dolayı birbirilerini Rekabet Kurulu’na bile şikâyet etti. Görüştüğümüz uzmanlar ise gelinen noktayı şöyle özetledi:

“6+6 ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyarıları şirketlerin yanında bu işi gelir kapısı haline getiren bireylerin de çekincelerine neden oldu. Ağustos itibariyle rüzgâr tersine döndü. Yatırım amaçlı hareket edenler çekildi, yerine gerçek perakende müşterisi geldi. Ancak onlar da kısıtlı kredi koşulları ve kaynaklar arasından seçim yapmaya çalışıyor. Agresif fiyat politikaları ikinci elde hem bireylere hem şirketlere ek zarar getirdi. Umarız şirketler yaşanan gelişmelerden iyi bir ders çıkarabilir. ”

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LAWRENCE’IN KÂRSIZLIK İTİRAFI

2018’de Lawrence Merritt tarafından kurulan ve ilk operasyonlarına 2019’da Türkiye’de başlayan VavaCars 3. yılında kârlılığa henüz geçemedi. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt son yatırım turuna ilişkin açıklamasında, “Para toplamak çok önemli, ancak para kazanmayı çok daha fazla önemsiyoruz. Bu, bu yılın sonuna kadar kârlılığa ulaşmadan önceki son finansman turumuz olacak” dedi.

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TÜRKİYE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 3. PAZARI

Yıllık 6 milyon adetleri aşan ve daha da önemlisi araç başına değeri 25 bin dolarlara ulaşan Türkiye ikinci el pazarı son dönemde birçok yabancı yatırımcının ilgi odağı oldu. Bu alanda pazar değeri açısından ABD ve Çin’den sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olan Türkiye’nin potansiyelini gören birçok şirket veya girişimci yatırım için geldi. Lawrence Merritt’in Londra’dan gelerek kurduğu VavaCars, Letgo’nun Otoplus’ı ve son olarak Meksikalı Carvak, kurumsal ikinci el alanında Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcılar arasında yer alıyor. Sadece VavaCars ve Carvak’ın Türkiye için açıkladığı güncel yatırım tutarları 260 milyon doları buluyor. Hatta VavaCars, C Serisi yatırım turunda 37 milyon dolar topladı ve yakında İstanbul’a büyük bir ekspertiz ve yenileme tesisi de açacak.

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RAKAMLARLA 2. EL ARAÇ SEKTÖRÜ