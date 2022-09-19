Erdoğan seçimler için iki şifre verdi

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı elbette ki önemli. Ama daha önemlisi AK Parti’nin ne yapacağı. Çünkü millet çareyi Erdoğan’dan bekliyor. Metropoll Başkanı Özer Sencar’ın, son 4 ayda kararsız kitlenin yüzde 14’e indiği ve iktidarın oylarını 4 puan artırdığı yönündeki tespiti doğru. Aralık, ocak aylarında kararsızların oranı yüzde 25 seviyesindeydi. Ağustos ayında yüzde 13.4’e gerilemiş durumda.

PARMAK SALLAMA

Ama asıl göstergeler seçim sürecinin başlamasıyla birlikte kendini hissettirecek. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek gibi ciddi bir sorunu var. CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan HDP gerilimi ve ihale tartışmasının altında da bu yatıyor. CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” açıklaması doğrudan adrese teslim olarak İYİ Parti’ye bir gözdağı şeklinde algılandı.

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SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP’de sıkıyönetim ilan edildi. Faik Öztrak sadece 6 liderin açıklama yapabileceğini duyurdu. Çünkü tehdit dili sadece İYİ Parti’yi değil, 6’lı masanın diğer partilerini de rahatsız etti. Ama hemen 6’lı masa dağılıyor şeklindeki yorumları sağlıklı bulmuyorum. Fakat cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme süreci yaklaştıkça krizlerin dozu artıyor. Gün gelir, bardak dolar ve taşar...

LİSTE KOZU

Çünkü 6’lı masada sadece cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi söz konusu değil, küçük partiler açısından hayati olan konu milletvekili seçimleri. Yeni seçim yasası ittifakları anlamsız kıldı. Ama küçük partilerin siyasi hayatlarını devam ettirebilmeleri için Meclis’e girmeleri gerekiyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının desteklenmesi karşılığında küçük partilere CHP listelerini açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin tamamı değil ama 41 ilde küçük partilerle işbirliği yapılabileceği söyleniyor.

AKŞENER’İN TURU

2 Ekim’de Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde 6’lı masanın ikinci tur görüşmeleri başlayacak. Kılıçdaroğlu 26 Eylül’de liderler turuna çıkıyor. İkili görüşmelerde kriz konularının ele alınması bekleniyor. Ama Kılıçdaroğlu’ndan önce Meral Akşener’in Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile görüşeceği söyleniyor.

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Bu gelişme, CHP ile HDP arasındaki işbirliği karşısında “Akşener merkez sağ blok mu oluşturuyor?” sorusuna yol açtı.

Akşener bir süredir ilginç ziyaretlerde bulunuyor. Mansur Yavaş’la görüşüyor, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ediyor, Tanju Özcan’la birlikte açılış yapıyor. Kılıçdaroğlu’ndan önce Davutoğlu ve Babacan’la bir araya gelecek olması ise gözlerin Akşener’e çevrilmesine yol açtı. Akşener yeni bir ittifak mı kuruyor, yeni bir öneri mi geliştiriyor yorumlarına neden oldu. Bu soruların cevabını alabilmek için Akşener’i dikkatle izlemekte yarar var.

6’lı masada cumhurbaşkanlığı gerilimi yaşanırken AK Parti’de ne oluyor? Asıl önemli olan AK Parti’nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği ve milletvekili listeleri olacak.

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ERDOĞAN’IN ÇABASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi, Suriyeli sığınmacılar gibi toplumda rahatsızlık oluşturan konularla ilgili çözümler geliştirmek için yoğun bir çabanın içinde. Ekonomiyle ilgili yaptıkları ortada. Ama asıl bundan sonra yapacakları var. Erdoğan, vatandaşın sırtındaki hayat pahalılığı ateşini düşürmekte kararlı. Suriyeli sığınmacılar konusu ise 2023’ün en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

SEÇİM KAMPANYASI

Ama seçim kazanmak için bunlar yeterli olmuyor.

AK Parti’nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği de çok önemli. Kullanılacak dil, izlenecek strateji seçimlerde etkili olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce, AK Parti’nin manevi kodlarına dokunuşlarda bulunmuştu. Kibir bize yakışmaz demişti. AK Parti olmak gurur abidesi olmak değildir diye konuşmuştu. Tevazu yüceltir, kibir düşürür diye uyarıda bulunmuştu.

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Bu diğer siyasi partiler açısından ne ifade eder bilemiyorum ama ‘Erdemliler Hareketi’ olarak yola çıkan ve 20 yıldır iktidarda olan AK Parti açısından çok önemli. Cumhurbaşkanı yine bir dönemler “Bize yeni Ömerler lazım” demişti.

İHA’LAR SİHA’LAR KADAR ÖNEMLİ

Erdoğan yeniden kibir konusunda uyarılarda bulunmaya, tevazu ile hareket edilmesi yönünde teşvik etmeye başladı. Çünkü bu nokta en az İHA’lar, SİHA’lar ve yerli otomobil kadar önemli.

O nedenle Erdoğan MKYK toplantısında, “Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak” diyor.

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İKİ TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ilişkin iki talimat daha veriyor.

1- Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın.

2- Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin.

Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil. CHP’li Barış Yarkadaş, iktidarın anlatamadığını anlatmış oldu. Böyle giderse CHP, İSKİ’den daha beter skandallarla sarsılacak. Barış Yarkadaş erken uyarı sistemi gibi şimdiden uyarıyor. Ona kulak verirlerse kârlı çıkarlar. Yarın çok geç olabilir.

HDP ORTAKTIR

Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilmesiyle ilgili sözleri CHP ile İYİ Parti arasında fırtına kopardı ama bir de siyasetin gerçeği var. Muhalefet HDP’siz seçim kazanamıyor. HDP önemli değildi de neden “Mansur Yavaş ve Meral Akşener aday olursa oy vermeyiz ama Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu aday olursa destekleriz” demeleri cumhurbaşkanlığı adaylığındaki denklemi değiştirdi. Yüzde 10’luk blok oyuyla HDP, masanın ortaklarından daha önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MKYK üyelerinin, “HDP, 6’lı masanın neresinde yer alıyor?” sorusuna, “HDP, 6’lı masanın ortağı” diye yanıt veriyor.

Tabii HDP-6’lı masa ilişkisine vurgu yapmak önemli. 6’lı masa ile HDP ve FETÖ işbirliğinin üzerinde durmak önemli ama AK Parti için asıl önemli olan, Kürt seçmenini kazanacak politikaları gündemine alması olacak.