Vatandaşlık için başvuru şartı değişiyor

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Edinilen bilgiye göre önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi gündeme geldi. Toplantıda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Karar ile; Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının “b” bendinde değişiklik yapılması planlanıyor. Kararın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.



3 YIL SATILMAZ ŞERHİ



Söz konusu kararla, en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.