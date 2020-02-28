Vakıfların 300 milyon TL alacağı tahsil edilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle, vakıfların yap-işlet devret ve diğer yöntemlerle kiraladığı taşınmazlarda, 3 ay ve daha çok kira borcu olanlar için yasa çıktıktan sonra süre verilecek. Bu süre, kiralamanın türüne göre bir veya 3 ay olacak. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa, taşınmazdan tahliye süreci başlayacak. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Restore et ve yap işlet-devret kapsamında 200 milyon liralık bir borç var. Adi kiralamalarla birlikte rakam 300 milyon liraya çıkıyor” dedi. Ök, kira rakamlarının da çok küçük olmadığını söyledi.



GENELİ VARLIKLI KİŞİLER



Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da komisyona yaptığı bilgilendirmede, “Toplamda 27 bin 463 kiracımız var. Bu şekilde bizi mağdur duruma sokan 2 bin 167 kiracımız var. Buradaki rakam da toplamda 298 milyon lira” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise, “Kirayı ödemeyenler normal, orta ölçekli bakkallar vesaire gibi iş yapan insanlar mı? Yoksa turistik bölgelerdeki turizm işletmelerine dâhil yerler mi” sorunu yöneltti. Ersoy ise bu soruya, “Bu kirayı ödemeyenlerin büyük bir kısmı, İstanbul’da ve varlıklı kişiler, onu da söyleyeyim yani” yanıtını verdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, “Borcu 1 milyon olan da var, 2 milyon olan da var ve ortalamasına baktığımda 500-600-700 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Ben ciddi bölümünün kötü niyetli olduğunu da biliyorum, onu şahsen söyleyeyim. Ciddi bölümü ‘Ya, nasıl olsa bir şey olmuyor’ deyip kulağının üzerine yatmış. Diyelim ki zora girmiş veya ‘Bankadan kredi almak yerine kredi borcumu ödemeyim, Vakıflar nasıl olsa üzerime gelmiyor’ demiş. Ama bir birikim var, bakın, bunu es geçiyoruz ve bu bir anda bir şok etkisi yaratacak. Yani, düşünün ki bu kadar işletmeye ‘Üç ay içinde bu parayı bul, bana getir’ diyeceksiniz” diye konuştu.