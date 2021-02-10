Vakıfbank'tan 5 milyar lira kar

VakıfBank, geçen yıl 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank, yaptığı açıklamada, 2020 finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, banka, 2020 yılında elde ettiği 6 milyar 439 milyon TL brüt karından 1 milyar 429 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti.



VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, 2020 yılında toplam 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağladı. 2020 yılında elde ettiği brüt karından ilave 220 milyon TL serbest karşılık ayıran banka, toplam serbest karşılıklarını ise 1 milyar 72 milyon TL’ye yükseltti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği salgın döneminde de VakıfBank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

"MİLLİ EKONOMİMİZİN HEDEFLERİNE ULAŞMASI İÇİN SORUMLULUK ALIYORUZ"



Üstünsalih, Türkiye için üreten, değer katan, istihdam sağlayan, iş ve emek veren her kesimi var güçleriyle desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Devletimizin yol gösterici nitelikteki politikalarına mutlak bir uyumla görevimizi yerine getiriyoruz. Ekonomideki istikrarın devamını temin etme ve milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışımızı 2020 gibi zor bir yılda koruduk ve daha fazlasını yapmak için çaba sarf ettik. Özellikle cari dengeye pozitif katkı yapan, istihdamı geliştiren, ülkemiz için kritik önem taşıyan, yerli ve milli üretimde faaliyet gösteren sektörler için özel ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdük."



Bankacılık faaliyetleri kapsamında hemen her alanda pazar paylarını artırdıklarını belirten Üstünsalih, "2020 yılında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 523 milyar TL’ye ulaştı. 699 milyar TL toplam aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olarak kararlılıkla, ülkemizin, milli ekonomimizin ve müşterilerimizin daima yanında olmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"NAKDİ KREDİLERDE PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 12’YE ULAŞTI"



VakıfBank’ın toplam nakdi kredilerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,6 artışla 422 milyar TL’yi aştığını vurgulayan Üstünsalih, toplam aktiflerinin ise yüzde 66,6 artışla 699 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti.



Söz konusu büyüme oranlarının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu aktaran Üstünsalih, "Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yıl sonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2020 yılında Bankamız sermayesinin devletimiz tarafından güçlendirilmesi bu sağlıklı büyümede en önemli itici kuvvetlerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.



Üstünsalih, fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Tabana yaygın mevduat hedefimiz doğrultusunda, bu yıl da sektöre hızlı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettik. Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 64,6 artarak 414 milyar TL’yi aştı. Mevduat tarafındaki büyümemiz de yine sektör ortalamalarının oldukça üzerindedir. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,8’den yüzde 12 seviyesine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN ALANINDA BİR İLKE DAHA İMZA ATTIK"



VakıfBank olarak mevduat dışı fonlama tarafında bir ilke daha imza attıklarına dikkat çeken Üstünsalih, 750 milyon dolar tutarında mevduat bankalarınca ihraç edilen "İlk Sürdürülebilir Eurobond" işlemini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Üstansalih, hemen ardından Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı "Yeşil Konut Projesi" olma özelliğini taşıyan 200 milyon avro tutarında bir anlaşma imzaladıklarını anlattı.



VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası olarak, bu başarılı işlemlere ilaveten gerçekleştirdiğimiz diğer yurt dışı fonlamalarla birlikte 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5,1 milyar dolar tutarında yeni kaynak temin ettik. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurt dışından kaynak temin etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



2020 yılında dijitalleşme sürecinde de sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Teknoloji alanında global gelişmeleri yakından takip eden bir banka olarak dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attık. Salgın döneminde değişen yaşam koşullarına hızla ayak uydurabilmek adına dijital platformlarımızın performansını en üst seviyeye çıkardık. Müşterilerimize sağladığımız hizmeti kesintisiz sürdürmek adına bu alandaki yatırımlarımızı artırdık. 2020 yılında devreye aldığımız pek çok yenilikçi dijital ürün ve hizmetin de katkılarıyla şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin oranı yüzde 95’i aştı. Dijital bankacılık müşteri sayımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45, internet ve mobil satış kanallarımızdan yapılan finansal işlem tutarı da yüzde 123 oranında artış gösterdi."